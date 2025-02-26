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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

共軍無預警於高屏外海40浬「射擊訓練」 國防部嚴厲譴責

2025/02/26 14:27

國防部今日表示，中共無預警在我國西南海域演訓，並揚言進行實彈射擊。圖為澎湖漁民日前在台灣海峽中線發現中國軍艦，與此次事件無關。（資料照，漁民提供）國防部今日表示，中共無預警在我國西南海域演訓，並揚言進行實彈射擊。圖為澎湖漁民日前在台灣海峽中線發現中國軍艦，與此次事件無關。（資料照，漁民提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（26）日表示，自上午8時42分起，陸續偵獲中共殲-11、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計32架次出海活動，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部及西南空域，配合共艦進行所謂「聯合戰備警巡」；國防部表示，共軍期間更公然違反國際慣例，無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬（約74公里）處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。

對於共軍行徑，國防部表達嚴厲譴責，並即時檢派海、空及陸岸兵力監控警戒、適切應處。

國防部強調，中共在國際航道，無預警以臨時無線電廣播方式，宣布將於特定區域內進行「射擊訓練」，此舉不但對國際飛航、海上船隻的航行安全造成高度危險，更是對區域安全穩定的公然挑釁。在全球正致力於和平的此刻，中共此舉與其一再宣稱「相互尊重」、「共築繁榮」等「和平共處」原則完全背道而馳。

國防部進一步指出，中共日前於越南、澳洲外海進行射擊訓練、對菲律賓展開軍事威懾等各種破壞現狀的行徑，適足證明中國已是當前台海及印太區域和平穩定唯一、且最大的威脅。國軍將持續戮力建軍備戰，嚴密掌握台海周邊情勢，以確保國防安全。

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