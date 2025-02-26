在我高屏外海揚言實彈演習非首例 共軍近二周足跡跨遍南海、紐澳

圖為共軍071型船塢登陸艦「祁連山號」（前）、075型兩棲突擊艦「海南號」（後），25日赴南海實施實彈射擊演練。（解放軍南部戰區微博）

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共軍擬無預警於高屏外海40浬「射擊訓練」 國防部嚴厲譴責

中共海上軍警串通？ 對我施以軍演、常態執法連環拳

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〔記者陳治程／綜合報導〕我國國防部稍早揭露中共解放軍今（26）日上午無預警實施「聯合戰備警巡」，出動高達32架次共機之外，還揚言在我高屏外海40浬處實彈操演，痛批共軍之舉嚴重破壞區域穩定。事實上，共軍今年初軍演頻頻，近兩周更進入越南、澳洲外海實兵演訓，亦對菲律賓進行軍事威懾，與美、法等國近期在印太地區聯合演訓，形成分庭抗禮之勢。

共軍近兩周兵分多路 在第一島鏈內外「發火」引不安

綜合澳洲國防部公開聲明及影像資料，澳洲皇家海軍2月10日起在該國珊瑚海（the Coral Sea）一帶，偵獲共軍054A型飛彈巡防艦「衡陽號」（舷號568）、055型飛彈驅逐艦「遵義號」（舷號107），以及903型補給艦「微山湖號」（舷號887）等3艘船艦活動；21日、22日更在澳、紐間的塔斯曼海域以「飛行任務通知」（NOTAM）告知實彈射擊，最終導致部分商業航班在此改道，引發國際關注。

圖為澳洲皇家空軍2月12日空拍到的共軍055型驅逐艦「遵義號」（後）及903型補給艦「微山湖號」（前），兩艦與054A型飛彈巡防艦「衡陽號」日前在澳洲塔斯曼海域實彈射擊，造成周邊海、空域安全危慮。（澳洲國防部官網）

場景轉換到2月20日的南沙群島，解放軍南部戰區偵獲菲律賓2架Cessna 208、1架N-22型機，共軍聲稱菲律賓非法進入中國南沙黃岩島領空，旋即以無線電通訊持續警告菲國飛機，予以驅離。

在此之後，中共解放軍南部戰區昨（25）日再出動海軍支隊，前往南海實彈射擊，這次包含075型兩棲突擊艦「海南號」（舷號31）、071型船塢登陸艦「井岡山號」（舷號999）、長白山號（舷號989），以及「祁連山號」（舷號985）等船艦。中共南部戰區表示，該支隊透過多課目、高強度實戰化訓練，藉以磨練官兵協同作戰。

由兩棲突擊艦、船塢登陸艦組成的中共海軍支隊，25日赴南海實彈演訓之情形。（解放軍南部戰區微博）共軍船艦25日於南海實彈射擊。（解放軍南部戰區微博）

美、日、法、我國近期先後演訓 共艦頻出動影響區域穩定

值得一提的是，法、美、日航艦近期在菲律賓海共同實施「太平洋斯特勒」（Pacific Steller 2025）聯合演習，我國下周亦將在高屏外海進行大範圍反潛演訓，然而，共軍近期先後出動多艘船艦，協同共機在爭議區域實施聯合演訓，不免讓外界聯想，這些軍事活動有高機率是在回應前述演習、分庭抗禮，最終導致印太區域局勢升溫。

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