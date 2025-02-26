中共海上軍警串通？ 對我施以軍演、常態執法連環拳

中國海警船昨再闖金門周邊海域，遂行「常態性騷擾」，我海巡艦艇監控驅離。（資料照，記者邱俊福翻攝）

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共軍擬無預警於高屏外海40浬「射擊訓練」 國防部嚴厲譴責

在我高屏外海揚言實彈演習非首例 共軍近二周足跡跨遍南海、紐澳

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕共軍近期在國際間頻頻蠢動，不僅在越南、澳洲等海域實彈射擊，共軍也在我國總統賴清德宣布拉高我國防支出、美軍少將現身國軍會議後，即宣布在我高屏外海劃設射擊區域。同時，在我國海巡署強力執法登檢中國權宜輪後，中國海警亦於25日宣稱，將在金門常態化執法巡查。

位於台南海域的「台澎第三海纜」昨日發生斷裂情形，海巡署發現多哥共和國籍權宜輪「宏泰輪」於該海域異常滯留，因此於昨日清晨強勢登檢，發現多哥籍「宏泰輪」為中資背景的權宜輪，8名船員均為中國籍人士，不排除是中國的灰色地帶侵擾行動。



海委會主委管碧玲更稱「宏泰輪」為「現行犯」，指該船於本月22日開始滯留，通報廣播也都不回應，該船活動與斷纜時間僅間隔16分鐘，嫌疑重大。她更補充，其實在本月16日，就已移送另一艘涉嫌導致「台馬2號」斷纜的國籍漁船，10天內就發生2起斷纜事件。

然而，就在我國海巡署登檢權宜輪後，中國海警局便於25日宣佈，福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查，當日下午，海巡署偵獲中國海警4艘船，自金門料羅東南及翟山西南海域，同時航入我國水域，沿著限制水域線編隊航行侵擾金門水域，海巡署預置4艘巡防艇，立即前往併航監控，並以無線電中、英文廣播，要求中國海警船轉向航離。

隨後，國防部於今日下午表示，中共今日無預警以無線電廣播方式，於我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，國防部怒斥共軍此舉公然違反國際慣例。

除此之外，共軍亦於越南、澳洲水域進行實彈射擊，先前共軍於澳洲實彈演訓，也是以民用飛機頻道的無線電廣播「口頭告知」。對此，中國國防部發言人吳謙大校辯稱，該海域是公海，期間中方在事先反覆發布安全通告的基礎上，組織艦砲對海實彈射擊訓練。中方行動完全符合國際法和國際通行做法，不會對航空飛行安全造成影響。

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