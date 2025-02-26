GPT參戰！南韓自主開發的GeDAI 將與美國進行首場「AI聯演」

南韓國防部昨（25）日宣布將於下個月舉行的「自由護盾」韓美聯合演習中，首次引進AI，以檢驗其能否用於執行作戰任務。（法新社、美聯社資料照／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕人工智慧的GPT已成為深入各行各業的未來趨勢，南韓軍方也跟上開發其部隊用的「國防生成式人工智慧」（GeDAI），並於昨（25）日宣布將於下個月舉行的「自由護盾」（Freedom Shield）韓美聯合演習中引進此款AI，檢驗其能否用於執行作戰任務。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部在25日記者會中宣布，將在下個月的韓美年度例行聯演「自由護盾」上，測試引進韓軍自主研發的GeDAI，這是基於普通數據，而非軍事機密開發而成，目前用於國防動員GPT、海軍陸戰隊教範GPT、行政支援業務、便民業務等10多個服務項目。

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南韓國防部表示，韓美兩軍利用生成式AI技術，展開聯合演習實屬首次；韓軍將測試國防動員GPT、海軍陸戰隊教範GPT等生成式AI技術，如何用於指揮控制體系並制定適用方案，因此將GeDAI系列投入到「自由護盾」演習中進行實測。

目前世界各先進國家已開始嘗試將AI投入國防裝備及行動決策中，包括對偵察物的自動辨識與威脅評估，透過裝備偵測器所回傳的資訊進行大數據分析，並提供意見；接戰時的威脅優先順序判讀，以及空中作戰的態勢感知，自動做出戰術回應等。



不過，生成式AI所涉及的領域甚廣，在軍事用途上，也需考量如上述的開放式數據來源與封閉軍事資訊差異，這可能大大影響了AI評斷的準確性。

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