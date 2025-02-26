美刻意公開我參加「金色眼鏡蛇」演訓？ 柏鴻輝：盼國際演習都能參與

國防部副部長柏鴻輝。（記者方瑋立攝）〔記者方瑋立／台北報導〕美軍官方「金色眼鏡蛇演習」臉書粉絲頁昨（25）日貼文一度陳述「台灣」參與本屆軍演開幕，隨後以編輯方式刪除，但原文編輯紀錄依舊可見。對此，國防部副部長柏鴻輝今（26）日受訪表示，台灣都希望能夠參與全球國際化演習，尊重主辦、承辦國的公共訊息，國防部不予評論。

美、泰「金色眼鏡蛇演習」官方臉書專頁昨日一度指稱，台灣與各國合計逾200人參與今年度開幕典禮，並提及「台灣」，不過昨晚9時15分以編輯貼文的方式，移除相關表述，原文及編輯記錄皆可見於該專頁。

對此，柏鴻輝今日下午出席第82屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮前受訪表示，如金色眼鏡蛇這類國際性合作演習「並非一天、兩天」，國防部希望能夠參與如「環太軍演」等全球性國際演習，但由於我國並無與其他友盟國家邦交，在此情況下，與理念相同國家共同參與演訓，維護地區的和平和穩定，是國防部所樂見之事。

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媒體詢問，美方發文前是否先與我方溝通？柏鴻輝表示，無論是官網或媒體報導，因為雙方沒有邦交，在很多交往活動上不予評論，盼各界尊重此做法，才能讓我國在任何場合，都能夠參加國際性活動。至於是否為疏忽，國防部也不予評論。

柏鴻輝說，國際活動都涉及國與國之間關係，溝通的主動權尊重承辦、主辦國，如何在此情況下作公共訊息報導，對國際而言是一種平衡，無論是正面或負面，希望不要因為如此而斷送下一次活動參與。

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