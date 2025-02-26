增加攔截彈道飛彈底氣 美增購薩德攔截彈引發關注

美軍強化飛彈防禦，擴充薩德攔截彈庫存。（法新社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Army Recognition》25日報導，美國國國防部近日公布2025財年預算請求，其中一項重要內容為增購12枚「終端高空防禦系統」（THAAD，又名「薩德」）攔截彈，進一步提升美國本土、駐外軍力及盟友對抗彈道飛彈威脅的能力。這項投資彰顯薩德系統在美國飛彈防禦策略中的關鍵地位，確保能有效對付日益複雜的短程（SRBMs）、中程（MRBMs）及部分遠程（IRBMs）飛彈挑戰。

薩德系統以先進「動能攔截」（hit-to-kill）技術聞名，能在大氣層內、外精準攔截目標，且倚靠高速撞擊摧毀來襲飛彈，而非依賴爆炸彈頭的威力。其核心包括6輛載具搭載的發射器，每輛可裝載8枚攔截彈，以及AN/TPY-2雷達與戰術火控通訊系統。AN/TPY-2雷達可探測遠達1000公里的飛彈，確保薩德在終端與中程階段提供高效防禦。

美軍2025財年預算案除了增購12枚攔截彈補充庫存外，還包括軟體升級以提升系統可靠度與戰備性，並汰換老舊元件，延長系統壽命。相關資金也用於空中與地面測試，驗證薩德在真實情境下的效能，並透過兵棋推演與聯合作戰演練，強化與其他防禦系統的整合。

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薩德系統的全球機動性是最大優勢，可依靠重型戰術運輸車（HEMTTs）快速部署至亞太、中東等熱點地區，嚇阻潛在威脅，並保護關鍵軍事與民用設施。已部署於南韓的薩德系統即是例證，有效提升地區防禦能力，維護區域穩定。

報導指出，這次採購反映美國對飛彈防禦的長期承諾，特別在全球安全緊張之際，薩德系統將持續扮演關鍵角色，保障美國及其盟友的安全，並對抗日益進化的飛彈技術。

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