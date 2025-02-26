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普廷喊話「我們也有稀土」 川普有興趣：如果可以的話我也想買

2025/02/26 17:24

美國總統川普表示對俄羅斯礦產稀土「有興趣」，如果可以也想購買。（彭博）美國總統川普表示對俄羅斯礦產稀土「有興趣」，如果可以也想購買。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕在美國、烏克蘭就稀土礦產協議談判之際，俄羅斯總統普廷也拋出礦產議題，稱俄也蘊藏豐富資源，歡迎美國企業來投資。對此，美國總統川普被詢問到這個問題時表示「有興趣」，也想購買俄羅斯的稀土。

綜合外媒報導，美國總統川普在當地時間25日於白宮橢圓形辦公室內，被詢問俄羅斯稀土問題，他表示「有興趣」，稱「如果可以的話，我也想購買俄羅斯的礦產。他們擁有非常好的稀土資源，而且還有石油和天然氣，如果可以買賣，這可是一件大好事。」

川普指出：「這對俄羅斯來說也是一件好事，因為我們可以在那裡達成交易。他們擁有大片有價值的稀土未被利用，所以這樣的事情是有可能發生的。」

普廷日前表示，俄國擁有的稀土比烏國「高出一個量級」，莫斯科「準備與包含美國在內的境外夥伴」合作開發這些礦藏，這項邀請也適用於俄國占領的烏東地區。《紐時》指出，普廷顯然正努力迎合美國總統川普對利潤、交易的興趣。

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