中國艦隊紐澳間海域開火 澳洲軍方40分鐘才獲轉報

中國海軍「微山湖號補給艦（左）與「遵義號」驅逐艦在塔斯曼海（Tasman Sea）航行。中國海軍上週在此實彈演習，澳洲軍方卻在演習開始後40分鐘才獲知。（圖取自澳洲國防軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲國防部證實，中國海軍上週在澳洲與紐西蘭間的塔斯曼海（Tasman Sea）實彈演習，未事先通知澳洲當局。演習開始後40分鐘，澳洲軍方才透過維珍澳洲航空（Virgin Australia）機師通報得知，事件涉及航空與海上安全，引發關注。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，21日上午9點30分，中國海軍艦隊在塔斯曼海啟動實彈演習。上午10點，維珍澳洲航空一名機師飛行過程中接收到中國艦艇無線電廣播，立即通報澳洲航空服務公司（Air Services Australia）。該公司10點10分轉達國防部。

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與此同時，紐西蘭海軍也監測到中國艦隊的通訊，11點通知澳洲國防部。澳洲國防軍總司令強斯敦（David Johnston）說，民航通訊管道較直接，而軍事通報需經紐西蘭系統傳遞，因此延遲屬正常情況。

強斯敦於26日在參議院預算審查委員會上說，中國海軍未提前通報的做法「不夠充分」，澳洲方面希望至少在演習前24至48小時收到通知。他指出，中國此舉被視為「不負責任」且「具破壞性」。

參議員派特森（James Paterson）質疑，若演習開始後才獲知訊息，根本不算通知，強斯敦對此表示認同，並稱中國海軍的做法透明度不足。

澳洲國防部透露，中國艦隊目前已進入澳洲專屬經濟區（EEZ），位於塔斯馬尼亞（Tasmania）南方約250公里處。澳洲廣播公司報導，軍方懷疑中國艦隊可能包含一艘核動力潛艦，但強斯敦表示，目前無法確認潛艦是否存在。他補充，任務艦隊有時會配備潛艦，但這並非必然。

澳洲國防部說，將持續監控中國艦隊在澳洲專屬經濟區內的動向，以確保航空與海上安全不受影響。

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