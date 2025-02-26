國軍全程緊盯！共艦無預警宣稱「射擊訓練」 海軍班超艦視角曝光

我國海軍班超軍艦（1108）監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。（國防部提供，班超軍艦上拍攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國人民解放軍今天上午出動32架次共機，配合共艦實施所謂的「聯合戰備警巡」，還公然違反國際慣例，無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區，宣稱將進行「射擊訓練」。國防部今晚10點發布海軍班超艦（1108）監控視角影片指出，共軍編隊下午3點40分已馳離「操演區」，國軍持續掌握周邊海空域動態，檢派適切兵力警戒應處。

國防部說，中共東部戰區海軍今日於我西南海域，劃設臨時操演區，宣稱將進行「射擊訓練」，期間國軍運用任務機、艦及聯合情監偵手段嚴密監控。

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國防部指出，迄下午3點40分，共軍編隊馳離「操演區」。國軍將持續掌握周邊海空域動態，並檢派適切兵力警戒應處。

從國防部發布班超艦視角影片中，可見遠處共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。

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