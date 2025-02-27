川普又語出驚人！嗆歐洲應保護烏克蘭 美國不額外承諾

川普再度語出驚人，表示烏克蘭的安全保障應由歐洲負責，美國不會在即將與烏克蘭簽署的礦產協議中，提供額外的安全承諾。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，美國總統川普26日直言，烏克蘭的安全保障應由歐洲負責，美國不會在即將與烏克蘭簽署的礦產協議中提供額外的安全承諾。他同時指出，烏克蘭加入北約組織（NATO）的可能性渺茫，並將俄烏戰爭的起因歸咎於北約。

在就職後的首次內閣會議上，川普明確表示：「我不會做出過多的安全保證。我們將讓歐洲來做這件事，因為歐洲是他們的鄰居，但我們會確保一切順利。」他進一步告訴記者，烏克蘭「可以忘記」加入北約，並稱：「這可能就是整件事發生的原因。」川普認為，北約的擴張可能是引發戰爭的根源。

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談及與烏克蘭的礦產協議，川普透露，烏克蘭總統澤倫斯基預計於週五抵達美國，簽署一項「非常重大的協議」。他強調，這項協議將為美國帶來「巨大財富」，並表示：「我們將收回我們支出的資金，並希望能解決這場衝突。」川普還暗示，協議本身將為烏克蘭提供「自動安全」，因為「當我們在那裡時，沒有人會胡作非為」。

澤倫斯基表示，與美國的框架經濟協議已準備就緒，美國將與烏克蘭共同開發稀土礦產資源。然而，他指出，基輔認為至關重要的安全保證尚未確定。一名烏克蘭高級官員透露，雙方已就協議條款達成初步共識，澤倫斯基可能於週五在華盛頓簽署協議。但白宮官員對此表示懷疑，認為協議尚未最終敲定，澤倫斯基的訪美行程仍存變數。

澤倫斯基強調，他希望與川普討論美國是否會繼續提供軍事援助，以及若援助停止，烏克蘭能否直接向美國購買武器。他表示，協議收入將存入由美烏共同擁有的基金，烏克蘭不會因過去援助成為「債務人」。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）也在公共電視台上確認，雙方已達成初步協議，但安全保證等關鍵細節仍有待商榷。

川普與澤倫斯基之間的關係因近期口水戰而趨於緊張，烏克蘭希望透過這項協議修復與川普政府的關係。在白宮記者會上，川普被問及對俄羅斯總統普廷的看法時，形容普廷「狡猾」，並認為他「無意結束這場戰爭」。他警告，若自己未當選，普廷可能繼續攻打烏克蘭，導致更多傷亡。

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