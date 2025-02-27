南韓軍方：今年以來北韓增派1000多名士兵赴俄

南韓軍方今表示，當局發現有跡象顯示，北韓今向俄羅斯增派1千多名軍隊，繼續支持莫斯科對烏國的戰爭。示意圖。（法新社資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續，南韓軍方今表示，當局發現有跡象顯示北韓今年1月至2月期間向俄羅斯增派1千多名軍隊，繼續支持莫斯科對烏國的戰爭。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，韓軍消息人士今透露，當局發現北韓在今年1月至2月期間，已向俄羅斯派遣超過1000名士兵。

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軍方官員說，這些北韓軍人從北韓東北部的清津港或鄰近的羅津地區出發前往俄羅斯。不過，一旦他們離開該地區，南韓軍方便無法再追蹤其動向，當前這批士兵的確切位置仍不明，目前正密切關注相關動向。

報導提到，去年10月以來，北韓向俄羅斯派遣約1.1萬名士兵，據報已有約4千人傷亡。儘管北韓軍隊已在俄烏戰場上付出慘重代價，至今尚未發現北韓將陣亡士兵的遺體運回國內的跡象，推測北韓可能因運輸成本考量而選擇放棄運送遺體。

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