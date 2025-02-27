賴總統點將》「浪蕩少年」孔乃德升陸軍中將 偶像劇寫不出來的劇本

孔乃德曾接受漢聲電台專訪，談及他人生的重要轉折，也直言自己曾是「浪蕩少年」，選擇國軍、進入後學習，到現在翻轉人生。（圖：取自漢聲電台FB專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍陸軍系統將領在年後分批進行人事異動，陸軍六軍團副指揮官由孔乃德升任，並晉任為陸軍中將，賴清德總統26日在主持晉任典禮時，讚揚孔乃德當初是由基層士兵轉任志願役軍官，一路走來都展現對自我的高度要求。這次晉任更締造了我們國軍第一位由基層士兵晉升中將的紀錄，非常不簡單。

孔乃德年輕時人生有諸多重要的轉折，原本家境尚稱富裕的他，家裡支持孔乃德的理想，他熱愛棒球還自組球隊，也因喜歡音樂組成樂團，家裡都支持孔乃去做，但在家中經濟突遭變故之後，他曾與哥哥一同擠在學校宿舍，也曾泡夜店、甚至有過街頭鬥毆、喝酒的荒唐歲月，他自承當時自己就是一個「浪蕩少年」。

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孔乃德中將（前排左二）熱愛棒球，自組球棒，還因為參與中央部會組（國防部）棒球隊比賽獲得佳績，全隊人員由賴清德總統接見。（圖：孔乃德友人提供）

接到服役的兵單，讓孔乃德的人生出現重要轉折，在團體紀律生活中，孔乃德好強的個性並未改變，連上進行步槍機槍拆解講解時，看到連上士官軍官拆解的速度非常快，不服輸的他決定自我挑戰，在連長同意下他整夜待在軍械室裡練習，進步飛快的他，因此打破連上機槍拆解速度的紀錄，讓連上長官幹部對孔乃德刮目相看，也鼓勵他轉服志願役。

與孔乃德熟悉的軍中友人說，其實孔乃德曾一度報考志願役士官，但陰錯陽差之下未能錄取，好勝心強的他，決定直接挑戰報考志願役軍官，並順利成為一位裝甲兵軍官。

隨著在基層部隊歷練丶轉換職務，他帶過的官兵陸續退伍之後，有關孔乃德在軍中的事蹟也一一被傳開來，例如：他在擔任裝甲連連長的時候，連上廁所（傳統型）不通了，請民間業者來處理都一直拖延不來，孔乃德不忍了，決定自己來，親自帶著小組人員一個晚上將髒臭不堪的糞坑搞定。又例如：裝甲連在出外演練時，一輛戰車在路上拋錨，若要等裝甲救濟車將故障戰車拖回廠維修，恐延誤操演時程，孔乃德於是決定自己來，又帶著幾位官兵拆解戰車，東拆西拆之後又重新組合，竟然又能動了，當時在連上服役的弟兄都覺得這是一件超神奇的事。

孔乃德在擔任裝甲586旅旅長時，奉命成立全陸軍第一個聯合兵營。（圖：取自國防部FB專頁）

民國81年掛上少尉階的孔乃德，擔任軍官26年之後，在民國107年掛上少將軍階，隔了7年之後，在昨天掛上中將軍階，賴總統說孔乃德這次晉任締造了國軍第一位由基層士兵晉升中將的紀錄，非常不簡單。孔的軍中友人更說，這簡直是偶像劇裡的劇情，喔不！連偶像劇的劇本都寫不出來！

107年6月底，孔乃德掛上少將軍階受訪時了一句話：「我曾經是浪蕩少年，選擇國軍、進入後學習，到現在翻轉人生，我的人生非常美好」。浪蕩少年升任陸軍中將，後續劇本更加令人期待。

孔乃德在民國107年掛上少將軍階，家人都同感榮耀。（資料照）

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