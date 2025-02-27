法軍拉法葉巡防艦恢復海上衝擊測試 上次這樣做已是30年前

法國海軍25日表示，旗下的拉法葉級巡防艦「孤拔號」（F712），1月下旬在法國南部的土倫港外海接受衝擊測試。這也是同級艦睽違30年後再度接受此類海上試驗。（法國海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍（Marine nationale）近日宣布，旗下拉法葉級巡防艦「孤拔號」（F712）月前完成「全艦衝擊測試」，驗證艦體在實戰情境下的耐受度與續戰能力。事實上，這項測試計畫旨在提升演訓強度，並已在過去4年間陸續實施，而本次受測的拉法葉艦，則是睽違30年再度接受此類型的震撼試驗。

法國海軍表示，拉法葉級巡防艦「孤拔號」，上（1）月25日在法國南部土倫（Toulon）港外海接受衝擊測試；透過彈藥在海面上爆炸產生的震波，驗證船艦在實戰環境下的抵抗能力。值得一提的是，該級艦上次的「震撼測驗」得回溯至1995年，當時是由拉法葉級首艦「拉法葉號」（F710）為代表，並在距船30公尺遠處引爆250公斤的TNT炸藥，測試艦身剛性。

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#Expérimentation | La résistance de la FLF Courbet face à l’explosion d’une mine navale !

Cette expérimentation appelée "essai de choc" a été réalisée pour évaluer la résistance du bâtiment et des équipements à une explosion importante, dans un contexte de hausse des menaces. pic.twitter.com/bG4kWfwOUI — Marine nationale （@MarineNationale） February 25, 2025

而在此前，一艘法國退役巡邏艦靶船「一等士官長爾埃爾號」（Premier-Maître L'Her, F792），去（2024）年12月由一枚F21重型魚雷給擊沉，藉此驗證核動力攻擊潛艦的武器效能。法國海軍強調，上述這兩項測試雖不盡相同，但均屬法軍2021年啟動的「北極星計畫」（POLARIS）一環，該計畫透過接近實戰情境的高擬真測試，來強化軍種戰備訓練，以應對未來潛在威脅。

值得一提的是，法軍的拉法葉級艦曾在2017年至2024年間，進廠接受延壽升級，分別為「拉法葉號」、本次測試主角「孤拔號」，同級四號艦「烏頭號」（F713）。上述船艦除換裝與法軍核動力航艦「戴高樂號」（R91）相容戰系，亦更新光學監視系統、近迫武器系統、短程防空飛彈和艦艏聲納，使其兼具防空、反潛任務的制海戰力。

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