海軍再斥資9.8億元維持雄三飛彈戰力 空射雄三下個月有望升空

據政府電子採購網今（27）日最新的決標公告顯示，海軍啟動新一輪的「雄三後續維持案」，總金額將斥資9億8821萬4千元，合約自今年起至118年止，共為期5年。（國防部提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕素有「航艦殺手」之稱的國造「雄風三型」反艦飛彈，近日才被披露掛載空射型雄三的戰機進行地面測試，顯示雄三的技術成熟與其保衛台海的重要性，平時也因共艦擾台而出勤頻繁，因此海軍依計畫規劃新一輪為期5年的「雄三飛彈系統後續維持案」，總計斥資9.8億元以支持雄三飛彈戰備。

據政府電子採購網今（27）日最新的決標公告顯示，海軍啟動新一輪的「雄三後續維持案」，總金額將斥資9億8821萬4千元，以指定廠商的「限制性招標」方式委託原廠中科院執行，其中預估3億2940萬5千元將分包至民間中小企業進行；而新一輪的合約自今（104）年1月1日起至118年12月底止，共為期5年。

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經查閱過往預算書資料，「雄三後續維持案」為海軍例行性的後勤維保案，大致以5年為一基期，先前一輪的合約是從109年起至去（113）年底止，總金額同約為9.8億元，因合約到期，因此再賦予此次新一輪的5年合約。據今（114）年度的預算書顯示，在「雄三飛彈系統後續維持案」中雖未明列至118年的總預算，但有說明今年度將花費1億8104萬5千元。

事實上，與雄三飛彈有關的後勤維保案不只一項，另外還有9.9億的「雄風飛彈系統委修委製案」及合計25.9億「雄三飛彈壽限件換裝暨D級維修案」，後者尚有區分火工件與非火工件。

在IDF戰機進行同重量模擬彈的掛載滑行測試後，據了解近期將規劃開始「空射雄三」的下一階段測試，可望於下個月升空。（圖由讀者提供）

至於近期大眾關注，源自標準雄三改版的「空射型」機載雄三飛彈，在日前進行同重量模擬彈的掛載滑行測試後，據了解近期將規劃開始下一階段測試，由IDF戰機掛載升空並有望於下個月執行，至於是否會第一次升空就進行射擊測試，目前尚不清楚。

從最新的照片及先前流傳的資訊來看，以「雄鷙專案」為名的空射型雄三飛彈，彈體較現役的艦射型、陸射型縮小，重量減輕，可比照萬劍彈模式掛載在IDF戰機的機翼下方，從空中對共軍大型水面艦艇進行遠距精準攻擊。漢翔工業今年初也由IDF戰機先執行了「油箱拋投」測試，以模擬空射雄三掛載。

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