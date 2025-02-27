共軍在我高屏外海演習 操演區鄰近美籍科研船航線

2月22日至26日間於我國專屬經濟海域（EEZ）執行海科研究的美籍船隻「湯瑪斯號」。（「臺灣船舶愛好者 Taiwan Vessel Lover」官方Facebook授權提供）

〔記者陳治程／台北報導〕共軍昨（26）日無預警在台灣高、屏外海40浬處劃設操演區，出動多艘軍艦並揚言「實彈訓練」，引發國防部嚴正譴責。國軍今（27）早公布中共昨日操演區範圍，並揭露7艘共軍船艦在此集結；巧合的是，一艘美籍科研船昨日上午計畫自高雄港出海，其航線卻與操演區接近，凸顯共軍行徑違反國際慣例，也對民間船隻造成一定干擾。

突襲劃設操演區欲實彈演習 地點鄰近美籍科研船航線

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綜合國防部新聞稿與今日台海共軍機、艦動態，昨日上午6時至今日上午6時間，國軍在台海周邊偵獲共機45架次、14艘共艦、2艘公務船。其中共機34架次逾越海峽中線，進入我中、西南部空域。軍方繪製的台海動態圖中，則公開共軍在高、屏外海劃設的操演區，為一長70浬、寬20浬的矩形海域。

國防部今（27）日揭露之台海共軍動態圖，並同步揭露昨（26）日預告之操演區範圍。（國防部提供）

從我國海軍班超軍艦（PFG2-1108）、蘇澳艦（DDG-1802）監控畫面可見，共軍昨日出動的7艘船艦中，至少包含071型船塢登陸艦「四明山號」（舷號986）、903型千島湖艦（舷號886），及054A型飛彈巡防艦「黃岡號」（舷號577）在高屏外海活動。

另一方面，海委會本（2）月初公告揭露，一艘美籍科學研究船「湯瑪斯號」（Thomas G. Thompson）申請來台，於22日至26日在我國專屬經濟海域（EEZ）進行海洋研究。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資訊，該艦為美國海軍海洋研究辦公室所有，並由華盛頓大學海洋學院操作。

美籍科學研究船「湯瑪斯號」（Thomas G. Thompson）預劃的航線圖，是在21日進入我國專屬經濟海域，並在26日駛離。（擷自海委會官方文件）

根據船舶公開動態，該艦昨日上午駛出高雄港後，便循計畫南行並進入菲律賓海，從官方申請文件的預劃航線可見，「湯瑪斯號」航路雖未與與國軍揭露的共軍操演區重疊，但相對接近，加上解放軍「無預警」方式進行演訓，其行徑已有干擾周邊船隻航行的疑慮。



在國際海域演習卻延遲告知 對當事海、空域形成危慮

數日前，中共另批軍艦才在澳、紐間的塔斯曼海（Tasman Sea）實彈演習，且未提前公告影響海、空安全。澳洲廣播公司（ABC）23日報導陳述，解放軍21日上午9點半開始演習後並未通知澳洲當局，而是由商業航班的機組員轉告才得知，中間間隔至少半小時，不只引發國際關注，也凸顯共軍突襲演習行徑存在危險性。

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