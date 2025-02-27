庫斯克包圍網內彈盡糧絕 北韓軍隊將大規模投降？

傳出北韓軍隊在庫斯克陷入包圍，俄軍試圖解圍失敗，北韓軍隊彈盡糧絕，可能會出現大規模投降狀況。圖為庫斯克戰場一景。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓軍隊支援烏俄戰爭，投入庫斯克前線，傳出北韓軍隊在庫斯克陷入包圍，俄軍試圖解圍失敗，北韓軍隊彈盡糧絕，可能會出現大規模投降狀況。

綜合外媒報導，北韓軍隊在庫斯克遭到烏克蘭軍隊包圍，俄軍企圖為友軍解決，俄軍原先企圖將物資送入包圍網內，但都被烏克蘭軍隊阻擋而失敗，隨後調動戰車與步兵，同時攻擊村莊南北兩側的烏克蘭包圍圈。

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北側戰線使用戰車進攻，被搭載反戰車炸彈的無人機擊退，南側戰線俄國與北韓步兵利用夜色穿越森林，企圖突襲烏軍，但烏克蘭無人機部隊利用熱成像攝影機發現敵人正在森林中移動，砲兵等待滲透部隊轉移到樹林較少的地區時，包括使用集束炸彈在內砲火轟炸。

在解圍部隊進攻時，包圍網內的北韓軍隊也向外進行突圍，但遭到烏無人機擊退，報導指出北韓士兵行動比以前慢得多，可能是因為陷入包圍多時而感到疲倦，同時俄解圍部隊調動北韓軍隊進行攻擊，顯示其預備隊力量嚴重不足，有分析認為包圍網內的北韓部隊補給被切斷，恐無法再堅持下去，可能會出現大規模投降狀況。

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