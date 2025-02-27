反制中俄！美陸軍「長程極音速武器」部署倒數

2021年10月7日，美陸軍在路易斯-麥科德聯合基地接收首批長程極音速武器（LRHW）原型硬體（不含實彈）。接收裝備的第17野戰砲兵旅第3野戰砲兵團第5營，正是將於2025財年底前部署LRHW全功能彈的部隊。（圖取自美國陸軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防新聞週刊（Defense News）26日報導，歷經多次測試延宕後，美國陸軍終於將在2025財政年度結束前，向第一個作戰單位部署「長程極音速武器」（ LRHW）。這項消息不僅為美國在極音速武器競賽中扳回一城，也為美軍增添一款難以攔截的遠程打擊利器。

LRHW原定於2023年秋季交付駐紮於華盛頓州路易斯-麥科德聯合基地的第1多域特遣部隊所屬的第17野戰砲兵旅第5營。然而，2023年數次試射因靶場設施問題（與彈體本身無關，而是發射前的啟動程序）而宣告中止，導致部署時程一再延後。時任陸軍採購主管的布希（Doug Bush）強調，全功能彈（all-up round）測試是確保系統「安全、有效且可投入實戰」的關鍵。

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隨著中、俄兩國積極發展並測試極音速武器，美國也亟欲在此領域迎頭趕上。2024年5月，美軍在夏威夷太平洋飛彈靶場設施成功完成LRHW的端對端飛行測試，為部署計畫注入一劑強心針。同年12月，陸軍與海軍又在佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地完成另一次全功能彈測試，對象為兩軍種共同研發的「通用極音速滑翔體」（C-HGB），進一步驗證了系統的可靠性。

C-HGB由美軍兩大軍種共同開發，其中陸軍版本的LRHW將以機動地面平台發射，海軍版本則稱為「常規快速打擊」（Conventional Prompt Strike），預計部署於水面艦艇。極音速武器飛行速度可超過5馬赫（時速逾6174公里），且能於不同高度間變換軌道，傳統防空系統難以追蹤攔截。C-HGB整合了武器彈頭、導引系統、電纜線路和熱防護罩等關鍵組件。

儘管LRHW的部署進度比原訂計畫延遲了近兩年，但陸軍官員強調，飛彈研發通常需耗時十年之久，而LRHW計畫至今僅五年多。為打造LRHW的完整戰力，陸軍不僅與萊多斯公司（Leidos）旗下的Dynetics公司合作，建立C-HGB的生產能量，更同步開發專屬的發射車、拖車、卡車及作戰指揮中心等配套設施。洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）則負責整合整套LRHW系統。

事實上，早在2021年，美國陸軍便已將首批LRHW裝備（不含實彈）交付給第1多域特遣部隊，並展開密集訓練。如今，隨著全功能彈測試的成功，這支精銳部隊可望在不久的將來，正式握有這款「大殺器」，為美國在印太地區及全球的軍事部署增添籌碼。

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