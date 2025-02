中共的連體嬰怪物 神秘WZ-9「神鷹」無人機現蹤海南島

從去(2024)年12月的衛星影像開始,一架中共神秘的WZ-9「神鷹」高空長航時無人偵察機,被發現長期停留在海南島的樂東空軍基地,其雙機體及巨大的細長主翼非常顯眼。(圖片擷取自@SOUMIK999999的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中共航空軍事發展越發蓬勃,許多奇特造型的飛行器不只被製造出來,甚至還賦予了軍事意義,例如此次被拍到部署在海南島的WZ-9「神鷹」高空長航時 (HALE)無人偵察機,即是其中之一;該機可攜帶多個雷達偵測器,並提供高畫質影像,共軍將其部署在海南島,使得中國對南海一帶的監視能力增強。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導,從去(2024)年12月的衛星影像開始,一架中共神秘的WZ-9「神鷹」高空長航時無人偵察機,被發現長期停留在海南島的樂東空軍基地(或稱佛羅東北基地),其巨大的細長主翼非常顯眼。解放軍將這款高空無人偵察機部署在海南島非常具有戰略意義,因為他們能使用WZ-9深入南海海域,大面積針對飛機、船隻進行監視。

China’s WZ-9 Divine Eagle early-warning UAV was spotted at Ledong Air Base on Hainan Island, a key PLA hub in the South China Sea.



Equipped with advanced radar and SAR imaging, the WZ-9 can track air and sea targets over vast distances. Satellite images confirm its presence… pic.twitter.com/JvJVDF8LUY