中共的連體嬰怪物 神秘WZ-9「神鷹」無人機現蹤海南島

從去（2024）年12月的衛星影像開始，一架中共神秘的WZ-9「神鷹」高空長航時無人偵察機，被發現長期停留在海南島的樂東空軍基地，其雙機體及巨大的細長主翼非常顯眼。（圖片擷取自@SOUMIK999999的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中共航空軍事發展越發蓬勃，許多奇特造型的飛行器不只被製造出來，甚至還賦予了軍事意義，例如此次被拍到部署在海南島的WZ-9「神鷹」高空長航時 （HALE）無人偵察機，即是其中之一；該機可攜帶多個雷達偵測器，並提供高畫質影像，共軍將其部署在海南島，使得中國對南海一帶的監視能力增強。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，從去（2024）年12月的衛星影像開始，一架中共神秘的WZ-9「神鷹」高空長航時無人偵察機，被發現長期停留在海南島的樂東空軍基地（或稱佛羅東北基地），其巨大的細長主翼非常顯眼。解放軍將這款高空無人偵察機部署在海南島非常具有戰略意義，因為他們能使用WZ-9深入南海海域，大面積針對飛機、船隻進行監視。

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China’s WZ-9 Divine Eagle early-warning UAV was spotted at Ledong Air Base on Hainan Island, a key PLA hub in the South China Sea.



Equipped with advanced radar and SAR imaging, the WZ-9 can track air and sea targets over vast distances. Satellite images confirm its presence… pic.twitter.com/JvJVDF8LUY — War Intel （@warintel4u） February 26, 2025

報導指出，WZ-9無人機的研發至少可以追溯到2010年代初，但目前其細節仍然有限，也不清楚有多少個樣機。不過，從之前的模型推斷，這架帶有雙機身的WZ-9無人機，至少有兩個大型側視雷達（SLAR），兩個機身朝外處各有一個，這些雷達可能具有地面動目標指示器和空中動目標指示器（GMTI/AMTI）功能，以及產生合成孔徑雷達（SAR）影像的能力。

從之前的模型推斷，WZ-9無人機至少有兩個大型側視雷達（SLAR），兩個機身朝外處各有一個，這些雷達可能具有「地面動目標指示器」和「空中動目標指示器」功能，以及產生合成孔徑雷達（SAR）影像的能力。（圖片擷取自@SOUMIK999999的X帳號）

綜合至今已曝光的外形圖像、效果圖和模型顯示，它的後部是一個非常細長、高縱橫比的主機翼，且有收折功能，兩機身前端之間有一個較小的機翼結構相連，做為前穩定翼；該無人機由一台噴射發動機提供動力，並安裝在後部主翼頂部的兩個垂直尾翼之間。

對於其大小，外界認為WZ-9的主翼的跨度約為147英尺（約45公尺），但其總長度略低於50英尺（約15公尺），其長寬略大於美軍的RQ-4高空長航時無人機，單機身的RQ-4長約14.5公尺、翼展寬約40公尺。

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