美「黑水」公司創辦人：烏國全面收復失土可能性幾乎為零

美國知名私人軍事、安全顧問公司黑水國際創辦人普林斯近日接受專訪表示,俄軍作戰能力相較戰爭初期顯著提升,烏克蘭想全面收復失土機率幾乎為零。(圖擷自「@BowesChay」X)

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭爆發迄今逾3年,美國知名私人軍事、安全顧問公司黑水國際(Academi,Blackwater USA)創辦人普林斯近日接受專訪表示,他認為美國總統川普推動結束戰爭直覺是正確的,這場衝突已演變為一場消耗戰,強調俄軍作戰能力相較戰爭初期顯著提升,烏克蘭想全面收復失土機率幾乎為零。

綜合外媒報導,「拉里·阿恩秀」19日於YT頻道發布普林斯(Erik Prince)受訪影片,針對烏克蘭戰爭,普林斯直言「川普想結束戰爭的直覺是正確的,烏克蘭人收回所有土地的機率可能為零。」

請繼續往下閱讀...

普林斯指出,俄軍現在作戰能力顯著提升,那些「白痴政客」(idiots politicians)以為俄羅斯軍隊變弱,但實際上並非如此,接著舉例:在2022年2月左右時「你在俄軍入侵時向他們開槍,俄軍可能須1小時至1.5小時使用火炮反擊,如今已經縮短至2至3分鐘。

普林斯認為,俄軍在頓內次克(Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)、赫爾松(Kherson)和馬立波(Mariupol)等地區想佔領控制決心堅定,「這些都是傳統的俄語地區」,克里米亞則早已牢牢掌握,「他們不會放棄」。

普林斯坦言,目前戰場局勢回歸到第一次世界大戰時期的壕溝戰,現在正在打消耗戰,不同之處在於現代科技的應用,包括精準導引的無人機與火箭彈,使戰場對步兵而言更加危險。

"The Russian army is significantly better now, more lethal, than they were when they started"



Erik Prince, Founder of Blackwater and former US Navy Seal. pic.twitter.com/XTliGINqQA