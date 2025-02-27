美「黑水」公司創辦人：烏國全面收復失土可能性幾乎為零

美國知名私人軍事、安全顧問公司黑水國際創辦人普林斯近日接受專訪表示，俄軍作戰能力相較戰爭初期顯著提升，烏克蘭想全面收復失土機率幾乎為零。（圖擷自「@BowesChay」X）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發迄今逾3年，美國知名私人軍事、安全顧問公司黑水國際（Academi，Blackwater USA）創辦人普林斯近日接受專訪表示，他認為美國總統川普推動結束戰爭直覺是正確的，這場衝突已演變為一場消耗戰，強調俄軍作戰能力相較戰爭初期顯著提升，烏克蘭想全面收復失土機率幾乎為零。

綜合外媒報導，「拉里·阿恩秀」19日於YT頻道發布普林斯（Erik Prince）受訪影片，針對烏克蘭戰爭，普林斯直言「川普想結束戰爭的直覺是正確的，烏克蘭人收回所有土地的機率可能為零。」

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普林斯指出，俄軍現在作戰能力顯著提升，那些「白痴政客」（idiots politicians）以為俄羅斯軍隊變弱，但實際上並非如此，接著舉例：在2022年2月左右時「你在俄軍入侵時向他們開槍，俄軍可能須1小時至1.5小時使用火炮反擊，如今已經縮短至2至3分鐘。

普林斯認為，俄軍在頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）和馬立波（Mariupol）等地區想佔領控制決心堅定，「這些都是傳統的俄語地區」，克里米亞則早已牢牢掌握，「他們不會放棄」。

普林斯坦言，目前戰場局勢回歸到第一次世界大戰時期的壕溝戰，現在正在打消耗戰，不同之處在於現代科技的應用，包括精準導引的無人機與火箭彈，使戰場對步兵而言更加危險。

"The Russian army is significantly better now, more lethal, than they were when they started"



Erik Prince, Founder of Blackwater and former US Navy Seal. pic.twitter.com/XTliGINqQA — Chay Bowes （@BowesChay） February 26, 2025

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