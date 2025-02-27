全球霸王降臨？石破茂向川普爭取採購美製大型運輸機

日本首相石破茂本月7日訪美，向美國總統川普表達了購買美製大型運輸機的意願。圖為C-17運輸機。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕多名日本政府人士26日透露，日本首相石破茂在7日訪美期間，親自向美國總統川普（Donald Trump）表達了購買美製大型運輸機的意願。

據《共同社》報導，引進美軍C-17運輸機是日本政府的選項之一，期望提升自衛隊運輸物資和人員的能力。

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日本政府人士表示，會談前，石破設想川普將要求日方增加防衛經費負擔，遂於預判後搶先提出上述方案。川普當場對軍售運輸機一事表示歡迎。

然而，軍購大型防衛裝備的價格相當高昂。印度2011年購買10架C-17運輸機，合約總額高達41億美元（約新台幣1350億元）。一旦牽涉金額巨大，將分為多個年度支付，恐將長期壓迫日本防衛預算，導致整體防衛經費居高不下。

C-17「全球霸王III」（Globemaster III）戰略運輸機，為美國波音公司生產的軍用運輸機，自1995年起在美國空軍服役，已服役逾25年，具短場起降能力，能適應多種機場跑道，其優秀的巡航與運補能力，使C-17成為美軍海外作戰常態使用的戰略運輸機。

C-17與日本自衛隊目前服役的國產C-2運輸機相比，具備更優異的運輸能力。曾任防衛大臣的石破茂堅持引進C-17，去年10月就任後，就指示防衛省對此展開評估。

由於C-17已於2015年停產，日本政府若有意購買，預計將是接收現役機型。

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