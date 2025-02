烏軍精準打擊！俄「安泰-2500」防空系統遭重創

被摧毀的9A83M發射器,隸屬S-300VM(V4)「安泰-2500」(Antey-2500)長程地對空飛彈系統,是俄軍防空網的核心裝備。(圖取自俄羅斯國防部專頁)

〔編譯陳成良/綜合報導〕據軍聞網站《Defence Blog》報導,烏克蘭國防軍2月24日在札波羅熱(Zaporizhzhia)地區成功摧毀一具俄羅斯9A83M發射器。這具發射器隸屬S-300VM(V4)「安泰-2500」(Antey-2500)長程地對空飛彈系統,是俄軍防空網的核心裝備。此次攻擊重創俄方防空能力,為烏軍後續空中與飛彈行動鋪平道路。

被摧毀的9A83M發射車當時搭載兩枚飛彈,滿載時可攜帶四枚。S-300VM系統以其強大的遠程攔截能力著稱,射程達200公里,能有效對付飛機、巡弋飛彈等目標,並可在40公里範圍內攔截彈道威脅。該系統機動性高、抗干擾能力強,是俄軍層級防空網的關鍵支柱。此次損失不僅削弱俄軍在札波羅熱地區的空中防禦,也暴露其戰線脆弱性。

請繼續往下閱讀...

????Russian 9A83 S-300V destroyed on the Zaporizhzhia front by a heavy night bomber drone:



“Just now, on the Zaporizhzhia front, in the rear of the Russians, our guys destroyed a fat target - a rather rare launcher 9A83 S-300 V air defense missile system



After the defeat, the… pic.twitter.com/F2vALEko3z