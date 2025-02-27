烏軍精準打擊！俄「安泰-2500」防空系統遭重創

被摧毀的9A83M發射器，隸屬S-300VM（V4）「安泰-2500」（Antey-2500）長程地對空飛彈系統，是俄軍防空網的核心裝備。（圖取自俄羅斯國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍聞網站《Defence Blog》報導，烏克蘭國防軍2月24日在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區成功摧毀一具俄羅斯9A83M發射器。這具發射器隸屬S-300VM（V4）「安泰-2500」（Antey-2500）長程地對空飛彈系統，是俄軍防空網的核心裝備。此次攻擊重創俄方防空能力，為烏軍後續空中與飛彈行動鋪平道路。

被摧毀的9A83M發射車當時搭載兩枚飛彈，滿載時可攜帶四枚。S-300VM系統以其強大的遠程攔截能力著稱，射程達200公里，能有效對付飛機、巡弋飛彈等目標，並可在40公里範圍內攔截彈道威脅。該系統機動性高、抗干擾能力強，是俄軍層級防空網的關鍵支柱。此次損失不僅削弱俄軍在札波羅熱地區的空中防禦，也暴露其戰線脆弱性。

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????Russian 9A83 S-300V destroyed on the Zaporizhzhia front by a heavy night bomber drone:



“Just now, on the Zaporizhzhia front, in the rear of the Russians, our guys destroyed a fat target - a rather rare launcher 9A83 S-300 V air defense missile system



After the defeat, the… pic.twitter.com/F2vALEko3z — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） February 25, 2025

札波羅熱位於烏克蘭南部戰線，長期為俄烏激烈爭奪的焦點。烏軍近期在此頻頻反攻，試圖收復失地，而摧毀俄防空系統正是其爭取制空權的重要一步。社群媒體流傳的影片顯示，該發射車遭攻擊後爆炸起火，損壞程度極為嚴重，凸顯烏軍精準打擊的威力。

烏克蘭國防部尚未正式公布行動細節，但此事件延續了其削弱俄軍高價值目標的戰略。俄軍防空能力受挫，將使烏軍在該區的空中行動更具優勢，為戰局增添變數。隨著戰事延燒，烏軍對俄軍防空網的持續打擊，正逐步改變南部戰場的態勢。

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