曾是我空軍赴美專訓大本營 美空軍F-16換訓中隊告別路克基地

駐路克基地、負責F-16戰機換訓的美國空軍第309戰鬥機中隊，當地時間26日完成該機在當地的最後一趟飛行，宣告「戰隼」生涯在路克告一段落，並將展開F-35A戰機換裝。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍宣布，其駐亞利桑那州路克空軍基地的最後一支F-16換訓中隊，已在當地時間昨（26）日完成最後一趟飛行任務，為該型機在路克的42年歷史畫上句點，並將展開F-35A戰機換裝工作。我國空軍駐美的第21中隊先前亦在此受訓，在移師莫里斯空軍國民兵基地（Morris ANGB）前，路克基地可謂我F-16V飛官的專精大本營。

路克空軍基地（Luke AFB, Ariz.）是在1982年底迎接首批F-16戰機進駐，隔（1983）年起展開飛行員訓練任務；過去42年間，駐此的第56戰鬥機聯隊（56th FW）已培育逾兩萬名「戰隼」飛行員，而最後一批由第309戰鬥機中隊（309th FS）培訓的飛官已在去（2024）年九月結訓。

請繼續往下閱讀...

美國空軍第309戰鬥機中隊長雷斯中校（Lt. Col. Michael Ress），為該中隊在路克基地最後一位以F-16執飛任務的飛行員。（美軍DVIDS網站）

作為美軍在路克基地的最後一支F-16換訓中隊，在本趟最終飛行後，第309戰鬥機中隊將換裝F-35A戰機，成為路克基地第七支5代機中隊。對於「戰隼」完成在路克基地的最後飛行，第56戰鬥機聯隊長伯克藍准將（Brig. Gen. David Berkland）強調，「這不是結束，而是過渡，亦是向這款戰機與學習駕駛它的飛行員致敬」。

路克空軍基地曾是我國F-16飛行員受訓大本營，1996年8月復編的美軍第21中隊（21st FS）過去就駐紮於此，負責我空軍飛官赴美專精訓練任務，曾連續15年獲選「傑出單位」；因應第56戰鬥機聯隊換裝五代機，該中隊已在2022年改隸第162戰鬥機聯隊（162nd FW），並移駐莫里斯空軍國民兵基地（Morris ANGB）。

在 Instagram 查看這則貼文 Thomas "Taj" Backus（@machtwoimages）分享的貼文

美國空軍表示，原屬309中隊的F-16戰機預計下（3）月全數撤離路克基地；至於原在此訓練星國F-16飛官的第425戰鬥機中隊（425th FS），未來數年將移轉至阿肯色州的艾賓空軍國民兵基地（Ebbing ANGB, AR.），續執飛訓任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法