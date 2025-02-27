國安戰略法惹議藍黨團撤案 陳永康否認新法架空「統帥權」

國民黨立委陳永康提「國家安全戰略法」草案，遭民團質疑架空總統國安職權，對此陳永康今日表示，該法案完全沒有架空統帥權的問題，而是強調國家安全需要有總體框架，以進行橫向協調與分工。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國民黨立委陳永康提「國家安全戰略法草案」，遭民團質疑架空總統國安職權，陳永康今日表示，該法案完全沒有架空統帥權的問題，而是強調國家安全需要有總體框架，以進行橫向協調與分工。

陳永康近期提案「國家安全戰略法草案」，要求行政院須向立法院提報「國家安全戰略報告」、將全民防衛動員準備業務併入國家安全戰略業務、行政院各部會及縣市政府明文規劃「國家安全戰略」與應辦事項，行政院長須在立法院進行相關報告等。

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民間團體對此質疑是在架空總統國安職權，國民黨先前則回應法案內容都有討論空間，下個會期以民生法案為主，因此該草案也已撤案。對於法案爭議，陳永康今天於媒體茶敘表示，完全沒有架空統帥權，而是協助政府整合。

他以賴清德總統成立的「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」三個特種委員會為例，指出各委員會決議後，由各部會執行政策，但各部會各自負責，時間、金錢和人力沒有在一個框架裡整合，就很難溝通，如果有國家安全戰略的框架，橫向跟垂直的協調才會有交集；國家安全必須有完整的戰略框架，每個人的分工、負責角色、定位才會清晰，「這與統帥權沒有關係。」

陳永康補充，本會期以民生為重點，才會撤案，未來對於法案他皆歡迎開放討論。同時，等到美國總統川普也到國會報告國家安全戰略後，大家可以一起觀察、討論。他說，現在已經沒有「大戰略」，只有中共有，台灣與美國一樣就是「國家戰略」，而美國就是總統制定國家安全戰略，包括國務院、國防部、能源、氣候變遷等，由部會分工。

另外，美國上週進行CSIS印太安全兵推，媒體詢問與會陳永康，關於美方對台灣國防預算的看法，陳永康表示，國防預算刪減的是行政作業流程，跟建軍、採購一點關係都沒有，凍結則是因為預算論述不清，60天或90天內、甚至官員來報告就可以解凍，這不是問題，美方已瞭解過。

最後，陳永康也預告，3月3日至5日將在政大公企中心進行TTX區域安全兵推，將邀請多位國內外學者、退將一同推演，探討台灣區域安全相關問題。

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