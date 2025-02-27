日方首次確認中國GJ-2無人機出擊！ 可同時執行偵察與攻擊任務

日本自衛隊昨（26）日偵獲2架中共無人機穿越宮古海峽，往返東海及太平洋海域，分別為BZK-005與GJ-2無人機（如圖）；其中，這也是日方首次確認GJ-2偵察/攻擊無人機活動。（圖片擷取自統合幕僚監部新聞稿）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕日本自衛隊昨（26）日偵獲2架中共無人機穿越宮古海峽，往返東海及太平洋海域，分別為BZK-005與GJ-2無人機；日本防衛省統合幕僚監部在昨日新聞稿中表示，這是日方首次確認中共GJ-2偵察/攻擊無人機在日本西南海域活動。

根據日本防衛省統合幕僚監部（約我國的參謀本部）昨日發布的吸聞稿表示，日本自衛隊偵察證實，從昨日上午開始，1架中共的GJ-2偵察/攻擊無人機從東海穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海域，向太平洋飛去，隨後北轉朝庵美大島外海飛行，並於午後折返沿原路再通過宮古海峽返回東海。

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統合幕僚監部的新聞稿特別指出，這是日方首次確認中共GJ-2偵察/攻擊無人機在日本西南海域的空中活動；航空自衛隊派出戰機緊急升空監控並拍下影像。

從昨日上午開始，2架中共無人機從東海穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海域，向太平洋飛去，隨後北轉朝庵美大島外海飛行，並於午後折返沿原路再通過宮古海峽返回東海。（圖片擷取自統合幕僚監部新聞稿）

此外，新聞稿亦提及另外1架中共BZK-005軍用偵察機，依循上述大致相同的路徑，穿越宮古海峽，往訪東海及太平洋。從日方釋出的路徑圖來看，BZK-005疑似還有在宮古海域兩處進行盤旋，不過上述2架無人機均未進入日本領空。

GJ-2無人機是中國首款渦輪螺旋槳動力的無人機，該機長約11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最高時速可達每小時370公里，最高升限9000公尺，具備性價比高、多用途、易使用的特性。

做為偵察/攻擊無人機，GJ-2除了搭載標準的光電/紅外線偵察瞄準吊艙、合成孔徑雷達，進行偵察任務外，亦可於機翼下方6個武器掛架攜帶多達12枚的小型武裝執行攻擊行動；此外，機上還配有雷達警告設備與雷射導引等裝備進行支援，或是換裝模組執行電戰任務。

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