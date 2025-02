誘餌戰術上陣！烏克蘭Trembita無人機群逼俄軍出手

Trembita攻擊無人機日前正式亮相,即將投入對俄作戰。(取自 Telegram)

〔編譯陳成良/綜合報導〕富比士雜誌(Forbes)報導,面對俄羅斯的持續威脅,烏克蘭正加速發展本土無人機技術,以因應戰場挑戰。其中,「塔倫比塔」(Trembita)攻擊型無人機以其低成本與高效率備受矚目。烏克蘭計畫採購數千架此款無人機,搭配誘餌戰術,意在迷惑並消耗俄軍防空系統,為戰爭增添新變數。

Trembita名稱源自一種烏克蘭傳統長角樂器,又叫「喀爾巴阡長號」。該無人機外型樸實無華,長約2.1公尺,採用極簡設計:上方搭載引擎,後方配備火箭助推器。雖酷似二戰納粹德國的V-1飛彈(V-1 buzz bomb),卻融入現代GPS導航技術。射程約160公里,時速達每小時400公里,這款無人機造價僅數千美元,由烏克蘭本土企業帕斯(Pars)精心打造。

帕斯公司執行長克萊梅諾夫(Akim Klemenov)在基輔一場科技會議上透露:「我們借鏡二戰飛機設計,採用鋁材切割與彎曲等簡單技術,大幅壓低成本。」他補充,Trembita搭載脈衝噴射引擎(pulsating jet engine),以不鏽鋼打造、無移動部件,雖射程與精準度略顯不足,但其低廉與實用性遠勝缺點。

The Defense Tech Innovations Forum 2025 in Kyiv featured Ukraine's "Trembita" missile, reaching speeds of 400 km/h, and the strike drone "Bulava," effective at 60 km range. The Ministry of Digital Transformation of Ukraine also announced AI-integrated drone swarms.



