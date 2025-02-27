誘餌戰術上陣！烏克蘭Trembita無人機群逼俄軍出手

Trembita攻擊無人機日前正式亮相，即將投入對俄作戰。（取自 Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕富比士雜誌（Forbes）報導，面對俄羅斯的持續威脅，烏克蘭正加速發展本土無人機技術，以因應戰場挑戰。其中，「塔倫比塔」（Trembita）攻擊型無人機以其低成本與高效率備受矚目。烏克蘭計畫採購數千架此款無人機，搭配誘餌戰術，意在迷惑並消耗俄軍防空系統，為戰爭增添新變數。

Trembita名稱源自一種烏克蘭傳統長角樂器，又叫「喀爾巴阡長號」。該無人機外型樸實無華，長約2.1公尺，採用極簡設計：上方搭載引擎，後方配備火箭助推器。雖酷似二戰納粹德國的V-1飛彈（V-1 buzz bomb），卻融入現代GPS導航技術。射程約160公里，時速達每小時400公里，這款無人機造價僅數千美元，由烏克蘭本土企業帕斯（Pars）精心打造。

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帕斯公司執行長克萊梅諾夫（Akim Klemenov）在基輔一場科技會議上透露：「我們借鏡二戰飛機設計，採用鋁材切割與彎曲等簡單技術，大幅壓低成本。」他補充，Trembita搭載脈衝噴射引擎（pulsating jet engine），以不鏽鋼打造、無移動部件，雖射程與精準度略顯不足，但其低廉與實用性遠勝缺點。

The Defense Tech Innovations Forum 2025 in Kyiv featured Ukraine's "Trembita" missile, reaching speeds of 400 km/h, and the strike drone "Bulava," effective at 60 km range. The Ministry of Digital Transformation of Ukraine also announced AI-integrated drone swarms.



[image or embed] — WarTranslated （Dmitri） （@wartranslated.bsky.social） 2025年2月21日 晚上9:43

經過18個月的測試，Trembita即將投入實戰。烏克蘭計畫利用自有資金、歐洲援助及美國前政府留下的餘款，大量採購這款無人機。部分Trembita將搭載彈頭直擊目標，其餘則作為誘餌，攜帶額外燃料延長飛行距離。機動小組將一次發射數十架，誘餌機負責吸引俄軍火力，掩護攻擊機突破防線。

Trembita並非烏克蘭射程之最，裝自Aeroprakt A-22運動飛機的轟炸機射程可達1600公里。然而，Trembita在射程、破壞力與成本間取得最佳平衡。前線160公里內的俄軍據點、補給線、空軍基地與防空陣地，皆暴露於其大規模、重複襲擊的威脅之下。

烏克蘭正朝全球無人機強國邁進，開發團隊運用人工智慧（AI），讓小型團隊得以操控龐大無人機群。數位轉型部長·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）指出：「目前約有10家公司投入這項技術。」這讓烏克蘭得以善用稀缺的人力，放大日益充沛的無人機資源。

自2024年起，無人機已成為烏克蘭最致命的武器。分析組織「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）創辦人塔塔里加米（Tatarigami）表示：「前線大多數損失由本土製造的無人機造成，其零件多從中國等國進口。」尤其在美國態度轉向、川普政府與俄羅斯關係曖昧之際，無人機對烏克蘭的獨立抗戰越發重要。

Trembita攻擊無人機開發前期釋出的影像。（取自 Telegram）

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