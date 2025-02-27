賴總統指示國安局推動反滲透工作 「國安共同威脅圖像」偵處共諜案

賴總統今天指示國安局等國安情報單位，面對中國加大對臺統戰滲透，要堅定推動反滲透工作，透由「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒國人提高警覺，共同守護國家安全。（圖：國安局提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局今天舉行「70週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第25期結訓典禮」，賴總統致辭時指示國安局等國安情報單位，面對中國加大對臺統戰滲透，要堅定推動反滲透工作，透由「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒國人提高警覺，共同守護國家安全。

賴總統在致辭時，肯定國安局透過國安情報蒐研，迅速應處各種安全威脅與挑戰，並祝賀全體結訓學員順利結業，期勉在未來的工作崗位上要堅守初心、效忠國家，抗拒一切誘惑與滲透，為國家安全情報工作貢獻心力。

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賴總統指出，中國仍是臺灣當前最主要的國安威脅，近年更不斷利用我國民主自由的開放環境，吸收國人、利用黑道幫派、甚至是現役、退役軍警來發展組織，企圖取得我政府機敏資訊及分化國人團結。尤其在去（113）年因共諜案起訴人數計有64人，已是110年的4倍。面對中國加大對臺統戰滲透，賴總統期許本局及國安情報單位堅定推動反滲透工作，透由「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒國人提高警覺，共同守護國家安全。

國安局今天舉行「70週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第25期結訓典禮」，並邀請賴總統致辭。（圖：國安局提供）

另外，由於臺灣站在世界民主防線的最前端，直接面對中國的威脅，總統期勉國安局擴大與國際友盟的戰略溝通，透過全方位情報蒐集與交流，建構堅韌的國際安全合作網絡。總統也特別強調，發展人工智慧、大數據及各種資通訊新興科技的重要性，以提升國安情報專業與偵蒐的能量。

同時，賴總統也肯定國安局近期主動針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔管局審定。總統認為本局全面自主清查政治檔案，對推動轉型正義具有正面意義。

今日偕同出席國安局局慶大會暨結訓典禮人員，包括國安會吳釗燮秘書長、各國安情報單位主管、全體結訓學員及眷屬。另外，國安局也邀請歷任局長返局參加70週年局慶餐敘，有近10位前任局長出席活動。

賴清德總統與國安會秘書長暨國安情報團隊首長合影。（圖：國安局提供）

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