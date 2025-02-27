美國跨性別服役再掀波！戰鬥需求成門檻

美國史上首位跨性別「四星海軍上將」萊文（Rachel Levine，左）與性別流動人士（gender-fluid）、前能源部高官布林頓（Sam Brinton）合影，兩人的任命，被視為拜登政府時代推動「多元、公平與共融」（DEI） 計畫的縮影。（圖擷取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，美國國防部26日在一份法庭文件中公布新版跨性別軍人政策，明確規定，凡診斷患有性別不安或曾接受相關治療的現役軍人或新兵，除非能證明其具備特定作戰需求並嚴守行為規範，否則一律不得服役。這項政策源於訴訟案，涉及美國總統川普上任初期簽署的跨性別服役禁令，引發激烈爭議。

新政策主張，軍隊的戰鬥效能與紀律不容跨性別者在性別轉換過程中的變動影響，並強調性別為「終身不變」的生物特徵。文件中列出兩項例外：一為欲入伍的跨性別者，需逐案證明其直接支援作戰任務；二為現役軍人，若診斷性別不安，須證明未曾轉換性別，且於36個月內在生理性別狀態下穩定，無顯著心理困擾。即使獲准服役，其浴室、寢室及稱謂等，皆以生理性別為準，例如僅能被稱「先生」或「女士」。

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性別不安（Gender Dysphoria）係指生理性別與內在性別認同不符的情形。據研究LGBTQ議題的棕櫚中心（Palm Center）2018年獨立報告估計，在逾200萬美軍中，跨性別軍人約有1.4萬人，雖比例不高，卻因政策反覆引發關注。川普上任後力推禁令，卻因訴訟纏訟數年，直至前總統拜登上台廢除禁令。如今，新政策似重燃爭議。

五角大廈未公開跨性別軍人精確數量，僅稱受醫療隱私法限制。然此議題自川普執政起，便在白宮與國防部間掀起波瀾，凸顯美國社會對性別認同與軍事傳統的長期拉鋸。

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