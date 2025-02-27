九鵬基地爆炸衝擊國造飛彈產線？ 中科院澄清「不影響產能」

中科院研發的「雄風三型」反艦飛彈。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕行政院2021年公布「海空戰力提升計畫」，規劃五年投入近2400億台幣採購新式軍艦、防空系統、無人機，並相繼籌獲多款國造飛彈；不過，中科院九鵬基地去（2024）年發生工安死傷意外，有媒體指稱此事已讓中科院飛彈生產停擺，波及雄風、天弓及天劍等系列飛彈產線；中科院今（27）日對此闢謠，強調產能無虞，均依期程進行。

媒體報導，有中科院人士透露，海空戰力提升特別預算案增購國造雄三、劍二、弓三、萬劍與雄昇等飛彈，希望透過大量的國造飛彈強化國防自主，將台灣打造成刺蝟島；但中科院因軟硬體建置尚未到位，加上人才斷層、退休潮衝擊，在人員訓練和經驗傳承上均出現問題。

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報導進一步陳述，位於屏東的中科院九鵬基地推進劑研製廠，去年底的火工作業意外釀1死，嚴重影響中科院抗中飛彈產能；此次爆炸導致生產線停擺，包括雄風、天弓及天劍（陸射劍二）系列飛彈都受影響，並以天劍飛彈尤甚，衝擊國軍抗中制海、反飛彈及野戰防空等成效。

中科院在2022年6月正式啟用「拌鑄藥產線」，為執行量產及研發任務，增添生力軍。（資料照，中科院提供）

國家中山科學研究院今日發布新聞稿澄清，九鵬基地正針對先前意外肇因進行改善工程，並以其它已完成安全改善產線支援生產，年度產能不受影響；此外，各級幹部與產線基層同仁多次座談溝通，除共同研商，確認肇因改善方案；也同步蒐集彙整各方建議事項，併案納入執行，目前均能依期程致力生產。

中科院強調，近年為提高火工產線環境安全，除不斷提升火工設備安全機制，強化個人護具；亦投資複式產線，確保產能韌性與裝備定期維護密度，不會因單一事件影響量產進度。

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