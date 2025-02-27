中國已坐穩南海向外擴張？ 學者：強化南第一島鏈 削弱我生存韌性

中國解放軍艦艇日前突穿至第三島鏈範圍進行實彈射擊演習，此舉引發全球社會高度關注。黃宗鼎分析，中共加強第一島鏈南端的建設，不只是中共前進的跳板，也是意圖削弱我防衛韌性。圖為共軍1月操演畫面。（圖片擷取自中國軍網）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍艦艇日前突穿至第三島鏈，於澳洲、紐西蘭外海進行實彈射擊演習，此舉引發全球社會高度關注，也是否顯示了中共在第一島鏈南端的擴張、建設已日趨完備，勢力可再向二三島鏈延伸。對此，國防院學者黃宗鼎分析，第一島鏈南端的加強建設，不只是中共前進的跳板，在於台灣軍事行動上，更是有削弱我防衛及生存韌性的潛在企圖。

正當各界普遍在關注解放軍突穿至第三島鏈的同時，中共政軍與作戰概念研究所副研究員黃宗鼎今（27）日在國防院網站發布評析，他進一步補充認為，中國加大第一島鏈南段布局，也是在臺海衝突時，能取得有利地位的潛在威脅。黃宗鼎指出，據觀察解放軍大抵於2024年暮春開始加大其於第一島鏈南段之勢力布局，俄羅斯則扮演協力者之角色。

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相關指標性事件包括：2024年5月，054A飛彈護衛艦「郴州」號（舷號552）、055型飛彈驅逐艦「大連」號（舷號105）等4艦被發現通過靠馬國一側、連結蘇祿海與西里伯斯海之西布圖通道（Sibutu Passage），該海峽是第一島鏈南段重要的國際航道；6月，解放軍海軍在仙賓暗沙（Sabina Shoal）附近進行兩棲演習，並首次部署了搭載氣墊船的071型兩棲運輸艦；三艘解放軍軍艦活動於蘇祿海東南方皮拉斯島（Pilas Island）及北方聖克魯斯島（Santa Cruz Island）之周邊水域；7月，中國邀請俄羅斯於南海舉行「海上聯合-2024」軍事演習；10月，「遼寧」號航艦戰鬥群被發現由菲國南部群島民答那峨（Mindanao）東南方，向西里伯斯海方向前進；11月，俄羅斯海軍在泗水與印尼舉行代號為「Orruda-2024」之軍事演習，俄方聲明「這是給不友好鄰國發出的信號」。

中國之所以開始對第一島鏈南段加大戰場經營，黃宗鼎認為有以下三種理由：一是基於「渚碧」、「美濟」與「永暑」等南沙三礁已為中國成熟發展之軍事基地，得有效延長解放軍軍力活動範圍所致。二是是為扼控蘇祿海域，藉以節制美軍於南海「兩線一帶」南方一線之巡弋效果。第三也是最主要的面向，便是在確保戰時馬六甲航道的替代路線同時，醞釀於島鏈南段對戰時運補我方天然氣之載運船進行攔截，亦即從破壞臺灣戰時能源航道安全之角度切入，據以剪除臺灣的防衛韌性。

解放軍在第一島鏈的建設與南海遠洋行動，在戰時也能對運補予我方的天然氣載運船進行攔截。圖為本月解放軍於亞丁灣執行遠洋補給。（圖片擷取自中國軍網）

不用隔離封鎖 遠端剪除臺灣防衛韌性

黃宗鼎進一步說明，以我方天然氣主要供應國家分布位置而言，第一島鏈南段通航安全攸關戰時臺灣防衛韌性之存續。包括印尼、馬來西亞、汶萊等東協國家，乃地理上距離臺灣最近的天然氣來源國，該等國家即位處第一島鏈南段。至於由澳洲、巴布亞紐幾內亞方向而來的天然氣，亦須通過第一島鏈南段。

有鑒於我國自澳洲、巴布亞紐幾內亞及前揭東協國家所引進之天然氣，占比約五成以上，戰時解放軍一旦於蘇祿海、西里伯斯海等島鏈南段海域部署艦隊，對周邊開往我方之天然氣載運船進行攔檢或驅離，則臺灣之防衛韌性將陷入遭其遠端剪除之危機，而中國甚至不用對臺實施封鎖或隔離，就可對我國社會心防與政府威信實施打擊。

深化菲澳交流 共商「後院成為前線」問題

就近期之「拉佩魯茲」聯演（Exercise La Perouse）與「太平洋斯特勒2025」（Exercise Pacific Steller 2025）聯演所實施的海域位置來看，其無疑對第一島鏈南段形成南北包夾之勢，顯見美國及其友盟對於解放軍加大第一島鏈南段布局之情況，可謂知之更詳。

特別是於菲律賓東部海空域實施之「太平洋斯特勒2025」，參演之美日法三國皆出動了航艦等級的主力艦。美航艦卡爾文森號（Carl Vinson）亦特別由民都洛海峽穿行蘇祿海至演習區，那片曾經在二戰末期爆發最大航艦戰「雷伊泰海戰」的所在區域。

面對島鏈南段「軍勢對抗」格局再現，我方除應與美、日友盟聚焦相關事態走向，亦應加強臺菲澳情資交換，針對「（臺灣東部外海/菲國南方蘇祿海∕澳洲東方塔斯曼海）後院變前線」之共同問題，深化與菲國軍方如「西民答那峨指揮部」（WESTMINCOM）或澳洲軍方之意見交換為宜。

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