菲律賓捍拒撤除「泰風」飛彈系統 反批中國才是真正威脅

留在菲律賓北部老沃國際機場的「泰風」飛彈系統。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國陸基中程飛彈系統「泰風（Typhon）」持續留在菲律賓，令中國如芒刺在背。中國26日透過官方媒體再度呼籲菲國撤除「泰風」，對此，菲律賓政府對部署泰風的態度堅定，反批中國才是真正的區域威脅，要求中國停止侵犯菲國海域。

菲律賓總統聯絡辦公室次長卡斯楚（Claire Castro）27日回應中國官媒的言論說，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在有關美國泰風飛彈系統一事的立場堅定，「我們重申總統的最新聲明，他的聲明不變：他已經要求，如果中國提出要求（撤除泰風），我們也有對等要求；我們的立場始終如一，總統的立場也沒有改變」。

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菲律賓《每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）》27日報導，卡斯楚所說的對等要求，是指如果中國停止宣稱對西菲律賓海擁有主權以及停止騷擾菲國船隻，菲國就把泰風系統「歸還」美國。

菲國將專屬經濟區內的部分南海海域稱為「西菲律賓海」。馬可仕1月受訪時曾提議和中國「做一筆交易」，中國停止聲稱擁有菲國領土、停止騷擾菲國漁民，讓他們能夠正常謀生，停止衝撞、用水砲攻擊菲國船隻和船員，「並且停止一切具侵略性與脅迫性的行為」，菲國就把泰風飛彈系統還給美國。

中國《人民日報》26日評論文章呼籲菲國政府，撤走美國「泰風」飛彈系統，並指責馬尼拉在此事上「一再違背承諾，出爾反爾」。

菲律賓國家安全委員會也駁斥人民日報的呼籲，國安會助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）26日批評，中國持續增加飛彈數量，卻對菲國提昇自衛能力的權利說三道四，中國大幅強化攻擊性軍力，「才是對區域穩定的真正威脅」。

國安會表示，菲律賓擁有「主權和固有權利」，可在其認為適當的時機，提昇自衛能力，並駁斥泰風系統危害區域安全的說法，「泰風飛彈系統僅用於防禦目的，並且始終用於防禦」，菲國嚴格遵守憲法規定，不使用核武、不發動攻擊性戰爭。

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