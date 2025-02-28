海鯤號潛艦今移出乾塢 4月依約執行海測

首艘原型潛艦「海鯤號」測試進度引起各界關注，日前才剛被質疑4月海測可能跳票，今天上午9點半海鯤號將移出乾塢，前往91號碼頭。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕首艘原型潛艦「海鯤號」測試進度引起各界關注，日前才剛被質疑4月海測可能跳票，今天上午9點半海鯤號將移出乾塢，前往91號碼頭，據傳要進行某種測試，預計11點半結束，全程2個小時。

台船公司26日表示，目前「海鯤軍艦」仍依計畫執行泊港測試中，各項裝備均由原廠技師到廠協同測試，並隨時由原廠提供必要支援，整體進度在管控範圍內，可依規劃於4月份執行海試，如期完成交艦任務。

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據了解，海鯤號去年7月15日移至高雄港91號碼頭進行泊港測試（HAT），去年12月20日，再從91號碼頭轉進乾塢，當時立院外交及國防委員會剛初審通過國造潛艦後續艦預算，外界直呼「好巧」。台船則聲稱，海鯤號已完成泊港的「軸系校中作業」，從測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目及最終傾測試驗等作業。

不料，2個月後，今年2月23日，網媒報導海鯤號因泊港測試過程，電壓不穩定燒掉太多零組件，質疑預計的4月海測可能跳票。台船直到26日才回應強調，將依計畫如期如質於4月起海試，並依約於11月交艦。

首艘原型潛艦「海鯤號」測試進度引起各界關注，今天上午9點半海鯤號將移出乾塢，前往91號碼頭。（記者洪定宏攝）

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