共艦航至澳南大澳洲灣 美「維吉尼亞潛艦」先至西南伯斯港訪問

圖為維吉尼亞級「明尼蘇達號」（SSN-783） 。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕共軍艦隊近日於我高屏外海、南海、越南、紐澳水域執行射擊訓練，其中位於澳洲的共軍艦隊，意圖繞行澳洲大陸，目前正穿越澳洲南方的「大澳州灣」向西航行。與此同時，美軍維吉尼亞級「明尼蘇達號」潛艦25日已先行至澳洲西南方的「伯斯港」訪問，等候共艦經過。

美媒「USNI News」報導，明尼蘇達號（SSN-783）至珀斯港訪問，是作為AUKUS合作計畫的一部分，未來將與澳洲皇家海軍艦隊官兵一起訓練，並提供潛艦指揮課程，培訓海軍潛艦軍官。

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根據美、英、澳的AUKUS協議，美英預計於2027年開始在伯斯部署核潛艦。

澳洲海軍軍官伯利（Ken Burleigh）表示，美國潛艇的到來有助於澳洲提升支持核動力潛艇的基礎設施水準。

美國海軍指揮官科尼爾（Jeffrey Cornielle）表示，此次訪問的目的是加強與澳洲海軍的合作，並在駐紮期間為斯特林海軍基地提供支援。

與此同時，根據紐西蘭國防部披露資訊，上週在澳洲與紐西蘭間的塔斯曼海（Tasman Sea）實彈演習的中國海軍艦隊，現已進入澳洲難防的大澳州灣，並繼續向西航行；紐西蘭國防部表示，監視任務仍由澳紐軍團級巡防艦蒂卡哈號（HMNZS Te Kaha），補給船奧特亞羅瓦號（HMNZS Aotearoa）則已完成補給任務返港中。

圖為補給船奧特亞羅瓦號為巡防艦蒂卡哈號進行補給。（圖片取自紐西蘭國防部）

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