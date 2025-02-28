什麼都無人化 美公司讓無人艇投放無人艇

圖為無人母艇，具「自主發射和回收系統」，可讓中型USV自主投射小型USV（圖片取自MARTAC公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在無人載具蓬勃發展後，以船艦運載、投放無人艇的構想，已經發展到由中型無人船運載、還可投放小型無人艇，該想法近期也測試成功，可望大幅減少人力操作。

軍聞網站「Naval News」報導，美國「海事戰術系統公司」（MARTAC）24日和新創公司「Sealartec」攜手推出全新「自主發射和回收系統」（ALARS），可讓中型無人水面艦艇（USV）自主投射小型USV，滿足美軍建立無人艦隊需求。

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報導指出，ALARS系統是以11公尺長的T-38「Devil Ray」無人艇作為母船，在該艇自主系統主導下，可在四級海象以下發射與回收2.5公尺長的「蝠鱝T8」（MANTAS T8），以及3.6公尺長的「蝠鱝T12」（MANTAS T12）等小型USV，執行情監偵與巡邏任務。

圖為投放無人艇過程。（圖片取自MARTAC公司）

母船「Devil Ray」無人艇則配備「Sealartec」公司開發的區域定位系統（LPS），可進行精確動態定位，能在4級海象條件下，完成小型無人艇的回收作業，有助大幅降低人力操作負擔與潛在風險。

MARTAC執行長漢森表示，ALARS具備優異的操作彈性，可大幅提升USV的投射與自主作業能力，足以在距離艦隊超過160公里的海域獨立作業，不僅能強化情監偵與投射任務效能，也可望達成美軍加速建立無人艦隊的長期目標。

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