日本新型高速登陸艇具三船體 選擇合作英商BMT

英商BMT推出的三船體登陸艇，已與日本海洋聯合合作獲得日本政府採購合約。（圖片取自BMT公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本為強化西南諸島自衛隊軍力輸送，成立海上輸送群，將於2028年3月前，完成2艘3500噸級運輸艦、4艘中型運輸艦與4艘高速登陸艇（小型機動舟艇），其中首艘中型運輸艦「日本晴號」已於去年10月下水。高速登陸艇部分，則由日本海洋聯合 （JMU）與英商BMT合作，獲得日本採購合約。

軍聞網站「Naval News」報導，日本新一代高速登陸艇全長約30公尺，擁有高效的三船體形狀，具出色耐波性和登陸能力，可推動船速超過20節，確保在危急情況下快速部署。

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據了解，今年度日本防衛預算申請書規劃各建1艘中、小型運輸艦及機動舟艇交給「海上運輸群」運用，也增加民間租賃船至8艘。

至於先前下水的「日本晴號」，全長80公尺，吃水深度3公尺，標準排水量約2400噸，最高航速約為15節。全艦採用高度自動化設計，僅需30名艦組員即可操作，並具備數百噸級運輸能量，可搭載數十輛各式車輛，或十餘組20呎標準貨櫃，從日本本土、沖繩本島出發，承擔宮古島、石垣島等離島部隊的補給、運輸與移防任務。

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