賴總統點將》遲到9年的少將軍階 林明華升任海軍戰系處長

賴清德總統26日主持「中華民國114年3月份將官晉任授階典禮」，並與新任海軍少將林明華（右）合影。（圖：取自總統府影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統26日主持「中華民國114年3月份將官晉任授階典禮」，此次共有12位新科將官獲得晉任，包括3位中將丶9位少將，其中，晉任海軍少將的林明華是海軍新任戰系處處長，林明華態度低調謙和，但與他熟識的軍中同袍們個個心情十分激動，因為這個海軍少將的軍階，本該在105年就該來到，整整遲到了9年之久。

資深海軍將領今天指出，林明華是海軍82年班畢業，由於在各個軍職歷練表現極為突出，他在105年年初即升任海軍艦隊指揮部作戰處長一職，這個職務是艦隊指揮部內直接管艦隊作戰的要職，從作戰處長鄰任後放出去，慣例就是少將缺的職務，也可以說，艦隊指揮部作戰處長的職務就是選優出任的「候將」。

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賴總統26日為海軍少將林明華授階。（圖：軍聞社提供）

然而，一枚因為多重因素產生誤射的雄三飛彈，105年7月1日從左營軍港進行甲操的海軍金江軍艦上被誤射出去，雄三飛彈以高速飛行後，飛向澎湖縣望安鄉東吉嶼的東南方海域，貫穿一艘正於我國領海內作業的高雄籍翔利昇號漁船，造成黃姓船長當場死亡，3名船員受傷，引發全國嘩然，檢討及嚴懲海軍相關幹部的聲浪，襲捲了整個海軍。

首當其衝的自然是海軍金江軍艦的直屬上級單位-海軍131艦隊，第二波遭到衝擊的是海軍測考單位及艦隊指揮部，林明華當時擔任艦隊指揮部作戰處長，也遭到連坐懲處，甚至上了監察院的彈劾名單，但林明華當時才剛接任作戰處長不久，他認為懲處不公，因此投入研究法律維護個人權益，並向公懲會提請再審，申訴的事情來來回回搞了很多年，108年10月底，公懲會判決駁回林明華的申訴。

資深海軍將領指出，雄三誤射事件之後，林明華調離了艦隊指揮部作戰處長的位置，轉任幕僚職，在幾個上校階的職務兜兜轉轉，但沉潛多年的林明華以其專業學養，在各項幕僚建議表現上都十分突出，優異的表現讓近幾任的海軍司令都看在眼裡，現任海軍司令唐華上任後不久，就將林明華調任為司令室主任，海軍內部就認為距離林明華復出擔任將級主官管的日子不遠了，果不其然，林明華在今年農曆年後奉調擔任海軍司令部戰系處長，並由賴總統親自授階晉任海軍少將，可說是實至名歸。

海軍金江軍艦在105年7月1日發生雄三飛彈誤射事件，造成黃姓船長當場死亡，3名船員受傷，軍方海空搜尋飛彈殘骸。（資料照）

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