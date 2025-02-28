榮民人瑞歡慶101歲生日 吳紹臻爺爺的養生心法是這個

住在基隆七堵區的榮民人瑞吳紹臻27日慶祝101歲生日，基隆市榮民服務處李復鄉副處長率隊前往慶生，現場充滿溫馨氣氛。（圖：取自基隆市榮服處臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕住在基隆七堵區的榮民人瑞吳紹臻27日慶祝101歲生日，基隆市榮民服務處李復鄉副處長率隊前往慶生，現場充滿溫馨氣氛。吳紹臻雖已高齡101歲，依然精神矍鑠，笑容可掬，李復鄉請教他的長壽秘訣時，吳紹臻笑著分享：「保持和氣、平和的心態，不要發脾氣，不要挑吃、要注意營養」。他強調，養生的關鍵在於凡事保持平常心，不與人爭鬥，要和氣相處。

吳紹臻在中研院服務的女兒、鐵路局服務的公子及長媳均陪同在側，共同為老父親慶生；李復鄉副處長為吳爺爺準備了壽糕與壽桃，並代表榮服處表達最真摯的祝賀。

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根據內政部及退輔會統計數字顯示，至113年底，國內百歲以上人瑞有5542人，其中，具榮民身份的人瑞就有1091人，約達五分之一。

吳紹臻為民國14年出生，來自福建省林森縣，20歲時，隻身從福建前往上海，參加當時最大的長江造船廠考試，進入造船廠擔任鐵工、木工的工作，當時因為國共內戰，造船廠員工隨軍撤退，先隨海軍中字號運輸艦前往海南島再輾轉來到台灣，他具有精湛的船泊維修鐵木工技術，其後一直在海軍三廠服務至82年退休。

吳紹臻與夫人鶼鰈情深，兩人同心協力，共同撫養子女成人，都事業有成且事親至孝，照顧父母相當盡心；吳紹臻雖已高齡101歲，依然精神矍鑠，笑容可掬。他虔信媽祖，每天向在家中供奉的媽祖像，祈求保佑和平、家人平安；他以「不計較、知足」的生活態度，過著簡單滿足子孫圍繞的日子，相當福氣。

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