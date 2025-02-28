共軍實彈射擊打醒「某些人」 王定宇曝國軍難處：油料預算遭凍三成

針對中共挑戰國際慣例，無預警於我外海40浬處實彈火砲射擊，立委王定宇指出，中共對台威脅是真實的，也可以打醒台灣某些將其視為假訊息的人。另外，王定宇也點出國軍難處表示，立法院不應一面挺國軍，一面凍結油料、彈藥預算30%。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共近日在我高屏外海40浬處公然挑戰國際慣例，無預警劃設操演區宣稱實施實彈火砲「射擊訓練」。立委王定宇今（28）對此表示，中國對台處處緊逼，威脅2300萬人的安全是真實的，也可以打醒台灣「某些人」說中共對台軍事威脅是虛假的。面對中共窮兵黷武欲讓國軍疲於奔命，王定宇也強調，立法院應給國軍充分支持，不要一面說挺國軍，一面將國軍油料、彈藥預算凍結30%。

共軍26日出動45架次軍機、14艘次軍艦實施「聯合戰備警巡」，期間公然挑戰國際秩序，無預警在我外海劃設操演區實施「射擊訓練」。

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對此，王定宇今（28）受訪表示，中共不僅長期對臺灰色地帶脅迫騷擾、涉嫌破壞我國海纜，更利用「聯合戰備警巡」在台海惹事生波，以台灣角度而言，中共對台處處緊逼，也可以打醒台灣「某些人」，還說中共對台軍事威脅是假訊息、是表演。

王定宇呼籲，好好看一下中共這次在屏東外海40浬（約74公里）的火砲射擊，這樣的威脅是真實的，也威脅到2300萬人的安全。他強調，當然國防部會進行全程監控，也跟國際自由民主聯盟共同譴責此行徑，美國也就此事件發表嚴正立場。

王定宇認為，中共在紐澳外海、台灣外海都進行相關火砲射擊，可以視為是對美國新政府的測試，川普上任一個月後，印太地區同時發生2場軍事衝突，可以觀察川普政府後續會採取什麼反應和態度。

以區域而言，王說，中共窮兵黷武的進程從2013年起不斷擴大升高，第一島鏈同時面對中共持續的威脅，也正在考驗各國面對在野力量挑戰時，區域安全網絡的運作是否如常。

王定宇強調，面對中共真實威脅，台灣只是要保護自己的家園，國際社會也跟台灣一起譴責， 希望立法院真的應給國軍充分支持，而非一面說挺國軍，一面將其油料、彈藥預算凍結30%。畢竟安全超越黨派，是每個人所需要的。

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