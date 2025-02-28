共軍嗆「早晚收了你們」 相關人士：我提紀念二戰侵略必亡 高下立判

國防部2025/02/27公布中共解放軍進入台海周邊活動示意圖，披露中共公然挑戰國際慣例，無預警臨時宣布劃設「操演區」示意位置。（國防部提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國國防部昨天針對台灣「漢光41號」軍演將擴大演練，宣稱將「早晚收了你們」。國防部今天表示，北京近期不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」。相關人士進一步指出，我國防部回應還首次提到二戰勝利八十週年，意味侵略必亡，意義深遠。尤其在北京正藉所謂抗戰勝利八十週年大搞統戰之際，這比起中國國防部「收了你們」這類鄙俗言詞跟態度，高下立判。

中國國防部昨天舉行例行記者會，針對台灣今年的漢光41軍演將擴大演練，中國國防部新聞發言人吳謙批評「螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們」等言論。

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國防部今日並對此做出回應，強調「今年適逢第二次世界大戰80週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。共軍近年的行動，正重蹈侵略者的覆轍，執迷不悟地將中國推向敗亡的方向」。國防部同時指出，作為區域間負責任的一員，國軍戮力建軍備戰，是為了維護國家主權，確保自由民主，協力維護區域安全穩定，與無視國際慣例，在國際航道猝然宣告進行射擊訓練、危害飛安與航行安全的暴戾之師截然不同。

相關人士進一步指出，我們國防部整個回應基於人類歷史跟價值高度，比起中國國防部「收了你們」這類鄙俗言詞跟態度，高下立判。其次，我方首度提到二戰勝利八十週年，意味侵略必亡，意義深遠。正好對應在北京正藉所謂抗戰勝利八十週年大搞統戰之際。再者，從整篇回應也說明，國防部面對來自北京結合認知、灰色地帶的複合式威脅，我們也更靈活的從軍事面、訊息面全面對應，不讓對岸討到便宜。

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