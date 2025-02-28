陸軍「天馬操演」3月上旬登場 新購TOW-2B RF飛彈將登板射擊

2024年8月屏東天馬操演期間，軍方進行實彈射擊的M1167重型悍馬車，但發射的是拖式2A型飛彈。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍「天馬操演」實彈射擊將在3月上旬登場，驗證陸軍及海軍陸戰隊反裝甲戰力，軍方人士今天指出，此次實彈射擊項目之一，將由新購的TOW-2B RF飛彈及具備「改進型目標獲得系統」（ITAS）的新式拖式飛彈車組合登場射擊。

去年8月在屏東枋山靶場進行的「天馬操演」，在拖式飛彈射擊項目，是以舊型的TOW-2A飛彈配上新運抵台灣的新拖式2B飛彈車，以新舊搭配方式進行射擊，當時的實彈射擊操演分日間及夜間兩階段進行，首日白天一共發射17枚拖式2A飛彈，其中4發故障、10發擊中靶船，夜間射擊一共發射了12枚拖式2A飛彈、期間11發命中，與日間射擊相比，因為「改進型目標獲得系統」（ITAS）在夜間發揮熱顯像、輔助追瞄能力，夜間射擊的命中率達91.6%。

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軍方人士說，我國共向美國採購1700枚TOW-2B RF飛彈，已依計畫程運交台灣，3月上旬登場的「天馬操演」實彈射擊，就可看到TOW-2B RF飛彈發揮強大的反裝甲戰力。

TOW-2B飛彈為「無線射頻導引」（RF）構型。TOW-2B飛彈除了射程可達4500公尺，更具備「頂攻」機制，能對敵裝甲車輛、加固碉堡，以及人員登陸艦艇造成威脅，有效強化陸軍灘岸反裝甲、反人員登陸的作戰能力。

美國威斯康辛州陸軍國民兵，去年7月實彈發射拖式飛彈情形，圖中所見彈種即為無線射頻導引（RF）的TOW-2B反裝甲飛彈。（美軍DVIDS網站）

根據軍媒青年日報今天報導指出，國軍第4作戰區指揮官丶陸軍8軍團指揮官廖建興中將27日赴屏東地區，視導「天馬操演」部隊暨頒發加菜金，針對整備情形及射擊流程實施指導，並慰勉官兵戮力訓練，期勉藉此累積射擊經驗，強化部隊整體作戰能力。

廖建興中將指揮官表示，部隊執行任務時，務必落實人員編組、武器、裝備、彈藥檢查，並按程序、步驟和要領執行，避免危安肇生，以提升訓練成效。此外，部隊機動時應注意車速及安全距離，落實風險管控。

此外，廖指揮官表示，部隊在全力投入戰訓本務的同時，敦親睦鄰亦為重要工作，要求單位持續與地方民眾溝通說明，並消除疑慮，以建立良好互動，達到軍民一心目標。

國軍第4作戰區指揮官丶陸軍8軍團指揮官廖建興中將（左三）27日赴屏東地區，視導「天馬操演」部隊暨頒發加菜金，針對整備情形及射擊流程實施指導，並慰勉官兵戮力訓練，期勉藉此累積射擊經驗，強化部隊整體作戰能力。（圖：取自青年日報）

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