罕見！潛艦「海鯤號」出塢 與海巡雲林艦、海軍承德艦同框

罕見！潛艦海鯤號（左）出塢，海巡雲林艦（中）、海軍承德艦（右）同框。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕首艘國造潛艦海鯤號今天上午出塢，剛好跟停靠碼頭的海巡雲林艦、海軍承德艦同框，十分罕見。

罕見！潛艦海鯤號（中）出塢，海巡雲林艦（左上）、海軍承德艦（左下）同框。（台船提供）

去年2月27日，海鯤號從海昌廠房「搭乘」浮塢前往台船乾塢「坐墩」之前，臉書粉專「船舶物語」目擊，海鯤號外圍有維修的萬噸玉山艦、改裝的承德艦，以及新造的大武艦，另有環海翡翠輪，非常特別。

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潛艦海鯤號浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊試俥等測試。（台船提供）

這次海鯤號出塢過程，海巡雲林艦、海軍承德艦就停靠小港漁港旁的碼頭，形成「三艦同框」的罕見畫面。

雲林艦為海巡署打造的第三艘4000噸級大型海巡艦，去年3月9日交船．當時總統蔡英文與副總統兼準總統賴清德一起登艦，寫下歷史畫面。

海軍承德艦去年開始換裝「華陽」垂直飛彈發射系統，以及中科院產製的32枚的海劍二艦載防空飛彈，預計耗時3年進行評估與驗證。

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