海鯤號確認4月如期海測 陳冠廷：零件維修是例行

國造潛艦海鯤號。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕首艘國造潛艦「海鯤號」原型艦傳已移出乾塢，前往91號碼頭進行測試，針對日前媒體報導海鯤號因電壓不穩定燒掉太多零組件，質疑4月海測可能跳票，民進黨立法委員陳冠廷今（28日）回應表示，換零件和送修是例行事務，據他向海軍了解，海測會按照計畫進行，不管是泊港測試或岸邊電壓穩定性，海軍表示一切正常，沒有特別問題。

陳冠廷表示，換一些零件或是送去維修，本就是台船跟國外廠商在造船過程中，會做的「例行」事情，呼籲各界不用太擔心。他說，海鯤號目前的測試進度都在掌握中，「希望4月能如期測試，給台灣海軍最好的潛艦設備」。

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對於外界質疑海鯤號在碼頭測試時，出現電壓不穩的問題，陳冠廷解釋，海鯤號現在正在做各個系統的測試，台船公司和國外原廠技師一起合作。測試時換零件或修理一些設備，是很正常的事，有需要就會找原廠準備料件或採購更換。

陳冠廷還提到，據他向海軍了解，海鯤號在碼頭測試時，需要時會使用艦上電力或岸上電力，而台船碼頭的供電設備都裝有穩壓器，不會有電壓不穩的情況發生。按照目前的進度，4月就能依照計劃開始海上測試。

「海軍很嚴謹地控制預算和進度，讓整個專案能順利進行」，陳冠廷說，作為外交及國防委員會委員，他會繼續關心海鯤號的進度，也希望國人能繼續支持潛艦國造，一起期待海鯤號順利完成各項測試。

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