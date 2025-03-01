農用改裝攻擊機OA-1K 命名天襲者2式繼承越戰A-1

美國空軍特種作戰指揮部（AFSOC）將OA-1K攻擊機，命名為「天襲者2式」（Skyraider II），期許該型機傳承越戰A-1「天襲者」攻擊機。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍以約單價4000萬美元的價格（約新台幣13.1億）的價格，採購並改裝農用飛機AT-802U成為輕型攻擊機，並表示該機優勢在於低廉的飛行成本。近日，美國空軍特種作戰指揮部（AFSOC）將OA-1K攻擊機，命名為「天襲者2式」（Skyraider II），期許該型機傳承越戰A-1「天襲者」攻擊機。

軍聞網站「The War Zone」報導，AFSOC於27日表示，繼承「天襲者2式」OA-1K，有著和前輩一般堅固耐用的特性，並具備多功能，可在現代戰場環境中，發揚情監偵、密接空中支援（CAS）、特種作戰支援等能量。此外，OA-1K能在簡陋跑道短距起降，且成本相對低廉，可大幅提升美軍低強度作戰任務戰力。

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報導指出，OA-1K是美軍因應反恐戰爭需求而採購，隨美軍建軍規劃轉向大國競爭局勢，外界一度質疑採購OA-1K的必要性。不過，美空軍強調，OA-1K可執行邊境巡邏，也能協助南美反毒、支援中東區域作戰任務，未來也將持續探索OA-1K潛力，以發揮其最大價值。

OA-1K「天襲者2式」攻擊機，由L3哈里斯公司以農用AT-802U改裝而來，以1具渦輪螺旋槳發動機為動力，提供約370公里的作戰半徑和6小時的滯空時間，並擁有6000磅（約2721公斤）酬載能力，可攜掛光電感測器、空對地彈藥、通信等裝備，除輔助地面作戰，也能執行低強度巡邏任務。

美軍特種作戰司令部先前強調，AT-802U造價與操作成本低廉，不僅有助減輕噴射戰機的值勤負擔與成本耗損，更能充分滿足低強度作戰任務需求，未來將逐步取代現役U-28A「德拉科」（Draco）機隊，部署至非洲、中東、中美洲，成為美軍特戰部隊與其他盟邦友軍的空中保護傘。

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