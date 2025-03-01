賴總統點將》簡華慶升國安局副局長 協助統合國安情報團隊科技資源

國安局主管科技情報的副局長張元斌中將於3月1日屆齡退伍，政府高層人士今天指出，為因應科技情報及網路安全任務需要，國安局蔡明彥局長核定由原國防部資通電軍指揮部指揮官簡華慶中將，於今（114）年3月1日接任該局副局長一職。圖為簡華慶擔任陸軍通訓中心指揮官時，授予學員證書並合影。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局主管科技情報的副局長張元斌中將於3月1日屆齡退伍，政府高層人士今天指出，為因應科技情報及網路安全任務需要，國安局蔡明彥局長核定由原國防部資通電軍指揮部指揮官簡華慶中將，於今（114）年3月1日接任該局副局長一職。

新任簡華慶副局長曾任國防部陸軍通訓中心指揮官、通次室資安處處長、資通電軍副指揮官及指揮官等重要職務，擁有國防大學理工學院應用物理博士學位，具備資訊科技研發、資安風險管理及科情政策規劃等專業背景與能力，符合國安局當前任務重點與需要。

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這位熟悉國安政策的人士指出，新任簡華慶副局長在應處境外勢力網駭侵擾方面，具有豐富實務經驗，並熟稔國安情報團隊運作機制。蔡明彥局長將借重其長才，協助推動該局科技情報及網安業務，並統合國安情報團隊科技資源，提升戰略預警情報蒐研能量，確維我國家安全與利益。

國安局設有一席政務副局長及兩席常務副局長，其中一席常務副局長為督導國安局科技中心業務，張元斌中將是2023年2月16日，由國安局科技中心主任職務升任國安局副局長，並於今年3月1日屆齡退伍，其任內戮力推動科情業務，並完成多項重要專案工作，深獲肯定。

簡華慶已卸下資通電軍指揮部指揮官職務，由參謀本部通次室資戰處長毛建秋少將接任，並晉任為中將。賴總統在晉任典禮時盛讚爭取到跨國網安演習的毛建秋中將，是長年經手我國資通業務的資深將領，也是國軍創立資通電軍指揮部的核心人物之一，毛建秋曾任網路戰聯隊聯隊長，並於2021年隨著單位主官位階提升而晉升少將，隨後擔任資通電軍副指揮官、通次室資戰處長，曾於中共去年10月實施「聯合利劍-2024B」演習時，對外說明中共資電與網路侵擾手段，現則晉任資通電軍中將指揮官。

簡華慶在擔任國防部通資次長室資安處長時，主持「國軍盃網路安全競賽」。（圖：取自國防大學臉書專頁）

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