德國投入開發超音速飛行器 速度超過5馬赫

POLARIS Spaceplanes近期獲得BAAINBw委託合約，設計一款二級火箭、可重複使用的高超音速飛行器。圖為其MIRA II飛行器。（圖片取自POLARIS公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美、中投入超音速飛行器的開發已久，如今德國也投身研發行列，德國航太新創公司POLARIS Spaceplanes近期就獲得德聯邦國防軍裝備、資訊技術與在職支援辦公室（BAAINBw）委託合約，設計一款二級火箭、可重複使用的高超音速飛行器。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該飛行器具二級火箭和垂直起降功能，高超音速技術可使飛行器以超過5馬赫的速度飛行，因其在飛彈開發、偵察和太空運用的潛力，是國防和航空航天研究的重點領域。當該飛行器裝有副火箭等消耗性裝備時，還可充當小型衛星的發射系統。

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據了解，該公司的飛行器MIRA系列以研究至第三代，其特點是由3D列印製造線性氣尖引擎，與傳統的鐘形噴頭火箭引擎不同，其Aerospike引擎利用楔形的尖端塑造排氣流，無需固定噴頭，大幅減輕重量並提升效率，並能根據不同飛行高度落實連續推力的調節。

由於尖端排流會因摩擦產生高溫，需要複雜的冷卻系統，POLARIS公司為此利用3D列印技術，透過金屬積層製造創造細緻複雜的冷卻結構設計。POLARIS公司去年已成功使其飛行器起飛，並完成3秒燃燒測試的引擎點火，實現900牛頓推力和每秒4公尺的加速度，至時速100公里僅需8秒多。

圖為以3D列印打造的器型火箭噴嘴剖面。（圖片取自POLARIS公司）

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