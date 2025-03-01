美國再度同意軍售以色列 近千億彈藥見證美以盟友關係

圖為MK-84炸彈。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自以色列2月初獲美國批准軍售74.1億美元（約新台幣2433億）炸藥後，美國國務院昨天再度批准軍售以色列30.107億美元（約新台幣991.1億）炸藥和精準導引套件，該軍售並繞過正常國會程序，縮短交付期程。

根據美國國防安全合作局（DSCA）28日新聞稿，美國國務院已批准軍售以色列20.4億美元（約新台幣671.5億）通用炸彈、 6.757億美元（約新台幣222.4億）精準導引套件及2.95億美元（約新台幣97.1億）的卡特比勒推土機等，總價值約30.107億美元。

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彈藥部分內含35529枚MK-84 2000磅炸藥或BLU-117通用炸彈、4000枚I-2000穿甲彈頭，預計2026年開始交付；201枚MK-83 1000磅炸彈、4799枚BLU-110A/B 1000磅通用炸彈，以及3500套MK-83炸彈的精準導引套件，預計2028年開始交付；此外，還售有卡特比勒D9推土機等相關設備，2027可開始交付。

DSCA特別指出，國務卿已經確定並提供了詳細的理由，表明存在緊急情況，需要立即向以色列政府出售上述國防物品和國防服務，從而放棄根據《武器出口管制法》等進行國會審查要求的法條內容，這符合美國的國家安全利益。

新聞稿表示，美國致力於以色列的安全，協助以色列發展和維持強大且隨時準備好的自衛能力對美國的國家利益至關重要。擬議的軍售將提高以色列地面部隊保衛以色列邊境、重要基礎設施和人口中心的能力，從而提高以色列應對當前和未來威脅的能力。

而在2月初，美國也批准軍售以色列2萬枚地獄火、小直徑導引炸彈、通用炸彈及精準導引套件。並解除拜登禁運以色列2000磅炸彈的限制，拜登時期扣留給以色列的3500枚炸彈，已於上月中旬抵達以色列。

當時以色列國防部長卡茲表示，川普政府運送的這批彈藥對於以色列國防軍來說是一筆重要資產，也證明了以色列與美國之間的堅定盟友關係。

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