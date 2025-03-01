缺乏空中支援依然能精準轟炸 美研製「陸射型炸彈」

美國雷神公司現正研製新型發射器，讓GBU-53/B「風暴破壞者」小直徑炸彈可於地面發射，使部隊在缺乏空中支援下依然能實施精準轟炸。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕大眾對炸彈的認知一般都由空中載具發射，不過美國雷神公司現正研製新型發射器，讓小直徑炸彈可於地面發射，使部隊在缺乏空中支援下依然能實施精準轟炸。

軍聞網站「Army Recognition」報導，雷神公司代表喬恩諾曼表示，公司正努力於將火箭式或吸氣式推進器組整合到炸彈中，以確保安全操作，同時讓飛行員遠離威脅範圍。地面發射版本目的在透過地面部署來擴大GBU-53/B「風暴破壞者」炸彈的戰術靈活性。

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「風暴破壞者」GBU-53/B也稱為小直徑炸彈（SDB-II），是由雷神公司開發的美國空射精確導引滑翔炸彈。炸彈總重93公斤，長1.76公尺，直徑15至18公分。它具有多模式導引系統，結合毫米波雷達、非製冷紅外線成像和數位半主動雷射。其導航系統允許透過Link-16或UHF通訊於飛行中進行即時目標更新。

同時，「風暴破壞者」採用TacNet資料鏈（DL）技術，可實現武器之間的協作。該系統有助於自動目標識別（ATR）識別攻擊履帶式或輪式車輛。諾曼解釋，該系統允許武器透過已部署武器間的通訊來確定目標的優先次序。

報導指出，地面發射版本可強化地面部隊獨立精確打擊的能力，對固定目標的作戰範圍可達111公里，對移動目標的作戰範圍可達74公里，這在有線空中支援或確保飛行員安全的情況下非常有用。雷神公司預計在今年夏季進行地面發射的「風暴破壞者」炸彈性能和適應性數據測試。

「風暴破壞者」於2018年開始作戰測試，2023年底開始裝備於F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，2022年開始裝備於F-15E、F-16及F-22等主力戰機，並繼續將其整合至F-35各型戰機上。美國並於今年1地擴大擴大360枚生產訂單，交付期程已排至2028年7月，也有數千枚炸彈已交付給澳洲。

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