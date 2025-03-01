油料丶後勤通資113年度經費不足 國軍申動近30億預備金二度排審

圖為陸軍現役的美製M978重型油罐車。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部、行政院1月初因國軍之油料計價「油價成漲多跌少」等，申請動支第一、第二預備金，請立法院查照案，卻因法案審查重要排序等因素退回程序委員會，近日才再度排入院會力拼闖關。兩案總計動支23.2億元，另有戰訓任務增加至水電經費不足3.3億元等，總計28.7億元。

根據立法院公報資訊，行政院今年初函立法院，為國防部所屬辦理油料採購經費不敷，動支113年度中央政府總預算第二預備金16億6千萬元支應。請立法院查照案。

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同時，國防部亦去函立法院，為所屬113年度預算「後勤及通資業務」科目所需業務費申請動支第一預備金計新臺幣8億1400萬元，已經行政院主計總處同意備案，請立法院查照案。國防部表示，係因應「油價成漲多跌少趨勢」等因素，陸軍司令部油料採購預算不足，本年度預算無法滿足。

另外，國防部亦於1月申請動支「後勤及通資業務」科目所需獎補助費申請動支第一預備金計新臺幣6,600萬元、同科目所需業務費申請動支第一預備金計新臺幣3億3,000萬元。

國防部表示，陸軍「輕型戰術輪車民事訴訟」經最高法院判決應給付延遲利息，本年度預算無法滿足，因此需預算挹注6600萬；因應「戰訓任務頻次增加」等因素，各單位水電經費不足，本年度預算無法滿足，亟需預算挹注3億3,000萬元。

但上述動支案卻因法案審查排序等因素，於當月退回程序委員會，直至本月4日才將排入院會再度審查。其中僅有國防部因應「軍人撫卹條例」修法後加發亡故官兵之未成年子女撫恤金約9000萬元於1月順利交付查照。

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