招標兩次還是決標不了 海軍6艘快速布雷艇採購案要再等等

海軍的快速布雷艇為不對稱作戰兵力一環，預計2027年以前再籌獲6艘。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為強化不對稱戰力，今年至後年共斥資18億餘元，藉由「國艦國造」方式籌獲6艘「快速布雷艇」後續艇，並於去年12月投入15.4億元廣邀國內造船廠投標。不過，此案迄今招標兩次，皆未能達到3家合格廠商投標的開標要件而無法決標，因此，軍方計畫加把勁近期再公告招商，預計最快下月就有結果。

根據國防部今年度公開預算書內容，海軍今年至2027年共3年期間，共編列18億0672萬8千元預算，執行6艘「快速布雷艇」後續艇採購案，若加計4艘現役同級艇，海軍192艦隊布雷作業大隊3年後將可運用10艘快速布雷艇，滿足台海布雷任務需求。

快速布雷艇的構型簡單，雖然排水量僅376噸，仰賴艇艏1門T-75 20公厘機砲、艇身共2門T-74 7.62公厘機槍作為自衛武器，不過，這款小艇的最大效益，為安裝於船體內的「自動布雷系統」，可在短時間內將32枚至64枚各型水雷，投放於關鍵海域、要港，有效拒止或拖延敵軍船艦進逼。

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快速布雷艇的船體內有「自動布雷系統」，可在短時間內投放32枚至64枚各型水雷。（資料照）為滿足作戰實需，國防部於去年12月18日、今年2月5日二度公開招商，計畫斥資15億4800萬元向國內廠商採購儎台，得標廠商須於簽約日次日起算20個月內履約完畢，不過，這二次招標皆以「無法決標」收場。

據了解，這二次招標皆無法決標的主因，在於《政府採購法》第48條規定，公開招標須3家以上合格廠商投標才得以開標，以第二次招標為例，僅有2家國內廠商投標，自然不符開標、決標要件。而投標業者也曾就造船預算與成本等提出建言，但軍方尚無調整標案金額的規劃。

《政府採購法》第48條規範，若公開招標未滿3家而流標，招商機關再行公開招商的時程可以縮短，且可以不再限制須3家廠商投標才得以開標，若以國軍過去的招商期程估算，國防部最快本周就可以再行公告招標，若計畫順利，預計下個月（4月）就有結果。

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