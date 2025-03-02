強強聯手！ 美軍F-35B戰機掛歐洲的「流星」空對空飛彈飛測

英國皇家空軍F-35B戰機掛載歐洲飛彈大廠MDBA的「流星」空對空飛彈。（取自英國皇家空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕英國皇家空軍2月28日表示，美國海軍陸戰隊所屬F-35B戰機，日前掛載由歐洲飛彈大廠MBDA研製的「流星」中程空對空飛彈，成功完成首次飛行測試。由於英國、義大利軍隊也正在將這型飛彈整合於F-35戰機之中，因此美軍的這項飛測結果可供其他國家參照，具有實質意義。

英國皇家空軍2月28日宣布，美國海軍陸戰隊所屬F-35B戰機，日前首度掛載「流星」中程空對空飛彈，在美國馬里蘭州的帕圖森河海軍航空站（Naval Air Station Patuxent River）試飛，等於將英國現役武器整合到F-35戰機之上。英軍說，這項飛測仰賴美國政府、英國政府、英國國防部，以及「流星」飛彈的研製廠商歐洲飛彈集團（MBDA），還有F-35戰機研製廠商洛克希德．馬丁之間的合作。

MBDA研製的「流星」中程空對空飛彈。（彭博社檔案照）負責英國皇家空軍空對空飛彈業務的羅伯茲准將（Air Commodore Al Roberts）表示，這項飛測里程碑應證英國與其他國家、工業夥伴的有效合作，流星飛彈納入F-35「閃電II型」戰鬥機，可為該型機帶來強大的空戰能力，並使盟友之間的安全獲得大幅增長。

美國所屬F-35戰機若要使用中程空對空飛彈，首選為射程介於105公里至180公里的AIM-120系列飛彈，亦獲得英國皇家空軍的「颱風」戰機使用。MBDA研製的「流星」中程空對空飛彈射程可達200公里，且宣稱具備更好的動力性能，也是英軍武器庫的重要一員。

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