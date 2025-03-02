德國引進微型無人機掌握先機 戰場感知再升級

「黑色大黃峰4」（Black Hornet 4）微型無人機。（圖取自Teledyne FLIR Defense專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，美國「泰萊達科技」（Teledyne Technologies）集團旗下的泰萊達FLIR防務公司（Teledyne FLIR Defense），近日獲得一筆價值1500萬美元（約新台幣4.92億元）的合約，將向德國聯邦國防軍供應「黑色大黃峰4」（Black Hornet 4）微型無人機系統，這款先進裝備將大幅提升德軍在戰場上的情蒐能力與戰術靈活性。

「黑色大黃峰4」是一款專為高風險環境打造的微型無人機，以隱蔽偵察與即時監控聞名。其體積輕巧、噪音極低，具備即時數據傳輸功能，能在不暴露士兵位置的前提下，提供關鍵情報。無論是狹窄巷戰還是開闊戰場，這款無人機都能成為士兵的「千里眼」，有效提升作戰決策效率。

這款無人機系統能在GPS訊號受限的環境中運作，並採用加密通訊技術確保資料安全，還能與既有防禦網絡無縫整合，堪稱現代軍事行動的得力助手。目前，「黑色大黃峰4」已獲多個北約成員國及盟友採用，凸顯其在戰術層面的可靠性和需求增長。

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泰萊達FLIR防務公司無人機挪威營運副總裁瓦內博（Ketil Vanebo）指出：「能與德國聯邦國防軍及歐洲後勤夥伴公司合作，將『黑色大黃峰4』的頂尖技術引入德國部隊，我們深感榮幸。在區域與全球緊張局勢升溫下，歐洲對此無人機系統的需求正迅速成長。」這份合約不僅提升德軍戰力，也進一步穩固該公司在歐洲防務市場的領導地位。

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